Mães de autistas têm direito à redução da carga horária no trabalho

Apesar das leis que garantem direitos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, mães relatam dificuldades para garantir os tratamentos de saúde e monitoras nas escolas