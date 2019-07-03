Mãe revela conversa entre o filho e professor acusado de assédio na Serra

Segundo a mãe, a diretora disse que tomaria as medidas necessárias e sugeriu que o aluno fosse trocado de turno, o que foi recusado pela mãe. Na última semana, ao ver a reportagem dosobre as, ela procurou a diretora para saber sobre o caso do filho. A diretora, porém, disse que a denúncia na imprensa se referia a um outro professor, mas que entraria em contato com a mãe, o que foi feito na última segunda-feira (01).