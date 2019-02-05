Mãe posta selfie de volta às aulas com filhos na Serra e viraliza

Uma selfie despretensiosa de uma mãe que levava os filhos para a escola nesta terça-feira (5), na Serra, no primeiro dia de aula do ano, está dando o que falar nas redes sociais. É que no primeiro plano da imagem, a mãe, Paola Catabriga, 29 anos, aparece sorrindo com a seguinte legenda: "Todo mundo feliz pro primeiro dia de aula". No entanto, logo atrás os semblantes do três meninos não estão muito condizentes com o texto nem tampouco com a felicidade da mãe.
No início da tarde desta quarta-feira foram contabilizados pela rede social quase 47 mil compartilhamentos, 19 mil curtidas e mais de dois mil comentários. Paola, entretanto, não esperava que a sua postagem teria tanto alcance.
"Eu tenho costume de postar muitas fotos na rede social. E essa eu fiz antes de deixar os meninos na escola. Como eu estava de costas, falei para eles olharem para a câmera para a gente registrar o primeiro dia de aula. Não vi que eles tinham feito essas carinhas. Mas achei engraçado e postei. Depois foi ganhando repercussão e a gente ficou até sem entender", disse a mãe de Kayk, Pietro e Eduardo, de 11, oito e sete anos, respectivamente.
Apesar do semblante um tanto desanimado, Paola garante que os meninos gostaram de voltar às atividades escolares. "Eles estavam ansiosos para saber como seriam os professores e o primeiro dia de aula, tanto que no dia anterior eles só conseguiram dormir às 2h. Eles chegaram em casa depois da aula desta terça-feira cheios de novidades para contar da escola. E eles também ficaram bem felizes com a repercussão da foto. Para criança é tudo festa", acrescenta a dona de casa.
Os comentários, porém, de diversas pessoas na postagem deixaram Paola um tanto preocupada. Por isso ela faz questão de frisar que foi uma foto tirada sem pretensão de causar nenhum alarde. "Eu e meu marido só ficamos um pouco preocupados por conta de alguns comentários na foto. Tem gente que acha engraçado, mas tem gente que está falando que eu queria me livrar dos meninos. Essa não foi jamais a intenção. Era só para registrar o momento mesmo, como todo mundo faz sempre em diversas ocasiões. Eu e meu marido esperamos que todos entendam isso.", disse Paola.