Mãe posta selfie de volta às aulas com filhos na Serra e viraliza

Paola Catabriga em uma selfie com os filhos, no primeiro dia de aula deles Crédito: Arquivo Pessoal

Uma selfie despretensiosa de uma mãe que levava os filhos para a escola nesta terça-feira (5), na Serra, no primeiro dia de aula do ano, está dando o que falar nas redes sociais. É que no primeiro plano da imagem, a mãe, Paola Catabriga, 29 anos, aparece sorrindo com a seguinte legenda: "Todo mundo feliz pro primeiro dia de aula". No entanto, logo atrás os semblantes do três meninos não estão muito condizentes com o texto nem tampouco com a felicidade da mãe.

No início da tarde desta quarta-feira foram contabilizados pela rede social quase 47 mil compartilhamentos, 19 mil curtidas e mais de dois mil comentários. Paola, entretanto, não esperava que a sua postagem teria tanto alcance.

"Eu tenho costume de postar muitas fotos na rede social. E essa eu fiz antes de deixar os meninos na escola. Como eu estava de costas, falei para eles olharem para a câmera para a gente registrar o primeiro dia de aula. Não vi que eles tinham feito essas carinhas. Mas achei engraçado e postei. Depois foi ganhando repercussão e a gente ficou até sem entender", disse a mãe de Kayk, Pietro e Eduardo, de 11, oito e sete anos, respectivamente.

Apesar do semblante um tanto desanimado, Paola garante que os meninos gostaram de voltar às atividades escolares. "Eles estavam ansiosos para saber como seriam os professores e o primeiro dia de aula, tanto que no dia anterior eles só conseguiram dormir às 2h. Eles chegaram em casa depois da aula desta terça-feira cheios de novidades para contar da escola. E eles também ficaram bem felizes com a repercussão da foto. Para criança é tudo festa", acrescenta a dona de casa.