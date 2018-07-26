Mãe e filha morrem e cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 101

Ediane Barbosa e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, morreram no acidente que aconteceu no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu na manhã desta quinta-feira (26). Um Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o Fiat pegou fogo.
No carro estavam Ediane e Maria Luiza, Elder Evangelista que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva e Dener Evangelista Barbosa, que é seminarista da Diocese de São Mateus. Elder dirigia o veículo no momento do acidente. Os três foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
No momento da colisão, o carro teria pegado fogo. Ediane ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Maria Luiza morreu a caminho do hospital. Um amigo de Dener que não quis ser identificado na matéria informou que ele passou por um procedimento cirúrgico e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória no momento do acidente. A reportagem do
Gazeta Online
tentou contato com a assessoria do Hospital São Camilo para saber do estado de saúde das outras vítimas do acidente mas, até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta.
VEJA VÍDEO
SUSPEITA DE QUE MOTORISTA DE CARRO TENHA DORMIDO
Testemunhas disseram para a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) que o veículo de passeio saiu da faixa e foi para a contramão e bateu de frente com a caminhonete. A suspeita é que o condutor do Siena tenha dormido.
Procurada, a assessoria do Hospital São Camilo informou que toda a equipe médica está envolvida no atendimento dos feridos e ainda não soube dizer o estado de saúde das cinco pessoas.