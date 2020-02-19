Mãe descobre o sexo de bebê dois meses após o nascimento em Guarapari

Emilly Bianchi Gonoring só teve o sexo descoberto dois meses após o nascimento Crédito: Divulgação / Sesa

Emilly Bianchi Gonoring. Quase dois meses depois do nascimento, a garotinha, enfim, recebeu nome e foi registrada nesta quarta-feira (19). Até a semana passada, a mãe Jessyka Bianchi, de 31 anos, não sabia se o bebê que ela tinha dado à luz na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, era menino ou menina.

A pequena Emilly nasceu com uma má formação no intestino e no trato urinário, o que dificultou a descoberta do sexo do bebê. Para descobrir, foi necessário realizar um exame genético - o cariótipo - que analisa os cromossomos da criança: se é xx (menina) ou xy (menino). O resultado do exame saiu na última quinta-feira (13) e foi revelado com festa no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha , onde a criança está internada.

"Esses dois meses foram uma tortura, porque por mais que eu sentia que era uma menina, a gente não tinha a confirmação. A gente tratava ora como ela, ora como ele. Foi bem angustiante. Eu estou, praticamente, morando no hospital e sempre brincava que ia fazer um bolão para ver quem ia acertar o sexo do bebê. Logo que saiu o resultado eu já queria saber, mas eles quiseram fazer suspense. Horas depois vieram com a surpresa, a equipe toda que acompanha ela participou do chá revelação. Dois meses sem a certeza de que era menino ou menina, receber esse carinho foi muito gratificante" Jessyka Bianchi - Mãe da Emilly

MÁ FORMAÇÃO DIAGNOSTICADA NA GRAVIDEZ

Foi ainda na gravidez, através da ultrassonografia morfológica, que Jessyka descobriu que o bebê tinha uma má formação no intestino. A criança nasceu prematura, aos 8 meses, em Guarapari , e só então percebeu-se que o problema era mais grave que o diagnosticado durante a gestação. Emilly - até então sem sexo definido - foi transferida horas após o nascimento para o Himaba.

"Na gravidez foi detectada que havia uma alteração intestinal, mas nem sempre, nesses casos, a gente consegue identificar a total gravidade do problema. Ela tem uma má formação do final do intestino e do trato urinário. Pega também a parte genital. Ela não tem genitália formada. Isso dificultou ou impediu determinar o sexo por conta das características visuais. A parte final do intestino é para fora. Ela também não tem o ânus nem a genitália como a gente conhece", explicou Lincoln Bertholi Rohr, pediatra intensivista que acompanha Emilly.

Jessyka com a equipe médica que cuida de Emilly no Himaba Crédito: Divulgação / Sesa

PRIMEIRA CIRURGIA FEITA COM 10 DIAS DE VIDA

Com 10 dias de vida, o bebê passou pela primeira cirurgia. Como não tinha o intestino, a vagina e o ânus completamente formados, no dia 3 de janeiro, Emilly foi submetida a cirurgia de colostomia. Essa foi a primeira de uma série de cirurgias que a menina vai enfrentar até chegar à adolescência. A próxima deve ser feita assim que ela completar um ano de idade.

"Precisa reconstruir o intestino e a parte urinária. A bexiga está exposta, vai ter que ser reconstruída. Terá que reconstruir o ânus também. São várias cirurgias, não tem como saber quantas exatamente. Mas até a adolescência ela deve passar por processos cirúrgicos. Vamos esperar ela crescer um pouquinho e ganhar peso para fazer a próxima cirurgia assim que ela completar um ano", detalhou o médico.

CONTAGEM REGRESSIVA PARA IR PARA CASA

Emilly já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e é acompanhada de perto pelos médicos na unidade de médio risco do Himaba. Se tudo correr bem, a menina pode ter alta na semana que vem. Em casa, ela é esperada ansiosamente pela irmã mais velha, Ágatha, de 6 anos.

Jessyka com a filha Emilly nos braços Crédito: Divulgação / Sesa

"Estamos muito ansiosos para ir para casa, mas quero sair com ela 100%. Estou doida para ver ela com a irmã, aquela baguncinha, rotina de família. A Ágatha sempre pedia um irmão, sem demonstrar preferência por menino ou menina, mas quando a gente falou que era uma menina ela deu pulos de felicidade. Ela ficou muito entusiasmada", contou a mãe.