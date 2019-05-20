Home
>
Grande Vitória
>
Macrodrenagem na Grande Cobilândia só deve ficar pronta no fim de 2020

Macrodrenagem na Grande Cobilândia só deve ficar pronta no fim de 2020

Esse é o prazo estimado pelo Governo Estadual e pela prefeitura da cidade para que sejam concluídas as obras para evitar alagamentos na cidade