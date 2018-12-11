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Já é Natal

Luzes encantam visitantes no Parque Moscoso

Iluminação especial tomou conta da Grande Vitória e está colorindo a noite

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 11:04
Eduardo e Izabela levaram os filhos Enrico, 2 anos, e Mariah, de 3 meses, para curtir a decoração no Parque Moscoso Crédito: Carlos Alberto Silva
As luzes de Natal já estão colorindo as ruas da Grande Vitória à noite e fazendo o clima natalino tomar conta dos capixabas. No Parque Moscoso, por exemplo, um dos parques mais tradicionais da Capital, elas encantam pessoas de todas as idades: desde crianças que não sabem ao certo para onde olhar até os mais velhos, que sacam os celulares em busca do imagem perfeita.
Até o dia 23 de dezembro, os visitantes que forem ao parque poderão tirar foto com Papai Noel, que ganhou uma casinha especial para ele e, também, para suas renas  de brinquedo, é claro  e trenó. Especialmente por conta da iluminação de Natal, em todas as segunda-feiras de dezembro, o parque, que costuma fechar neste dia, estará aberto ao público. A iluminação começa sempre a partir das 16h e vai até às 21h30, todos os dias.
A família Moyses é uma das que visitou o local. Eles adoram o Natal. Eduardo e Izabela são pais de Enrico, de 2 anos, e Mariah, de 3 meses. O menino já sabe o que quer ganhar.
A gente curte muito Natal, decoramos a casa e vivemos a data com todas as tradições, o Enrico, por exemplo já fez a cartinha pro Papai Noel e pediu um abacaxi
Izabela Moyses, mãe de Enrico e Mariah
Ainda na Capital, outra que chama a atenção é a árvore de Natal da Praça do Papa. É impossível passar sem notar a árvore que foi instalada no local.
Luzes de Natal na Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
PRAIA DA COSTA
No calçadão da Praia da Costa, Vila Velha, há também uma árvore de Natal com mais de 20 metros que encanta quem passa por lá.
No município, aliás, há outros pontos decorados pra a festividade: Cobilândia e Glória também receberam as luzes. Em Domingos Martins, é o tradicional Brilho de Natal que encanta visitantes. Confira abaixo um roteiro para se curtir a programação natalina.
> "Papai Noel nunca achou nosso endereço", diz costureira que reforma bonecas
PROGRAMAÇÃO
Shoppings
Shopping Mestre Álvaro
Coral Domingos Martins (Polícia Civil)
Dia 13, às 19h30.
Teatro infantil "Confeitaria Encantada"
Dia 16 de dezembro, às 18h.
Coro Nosso Tom
Dia 20, às 19h30
Coro Infanto-Juvenil
Dia 20, às 20h30. O grupo é da Igreja Presbiteriana de Nova Carapina
> Vitória recebe o Papai Noel no Parque Moscoso com muita música
Shopping Praia da Costa
Coral e Banda do Hospital Evangélico
Dia 14, às 19h, na Praça de Alimentação
Igreja Batista da Glória
Dia 15, também na Praça de Alimentação às 19h
Banda do 38º BI
Dia 16 de dezembro, na Praça de Alimentação, a partir das 19h.
Shopping Vila Velha
Apresentação de corais
Os grupos se apresentam nos dias 19, 20 e 21 de dezembro sempre às 19h
Municípios
Vila Velha
Iluminação
Toda a orla da cidade está decorada e, na altura da Avenida Champagnat há uma árvore de 20 metros.
Vitória
Vila do Papai Noel
O Parque Moscoso recebeu decoração especial e fica aberto todos os dias, de 16h a 21h30. Na Praça do Papa há uma árvore de 25 metros
Aracruz
Oca Natalina
A decoração foi montada na Praça Monsenhor Guilherme Schmitz, onde há uma oca para abrigar o Papai Noel.
Domingos Martins
Brilho de Natal
A tradicional decoração fica montada até o dia 6 de janeiro.
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA MONTAR TENDAS NAS PRAIAS
Os interessados em montar tendas nas praias da Grande Vitória devem começar a se organizar. Na Capital, a novidade deste ano é que a reserva pode ser feita também pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site www.tendasinline.vitoria.es.gov.br.
São 461 espaços disponíveis entre o Píer de Iemanjá, em Jardim da Penha, e a área para skate, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. As reservas podem ser feitas a partir de amanhã até o dia 26.
Na Serra, os pedidos devem ser feitos no setor de Protocolo-Geral, que fica na sede da prefeitura. O cadastro fica disponível até o dia 21 de dezembro. Em Vila Velha, serão 300 vagas para tendas entre a Ponta da Fruta e a Praia da Costa. As inscrições deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, na Coordenação de Posturas Municipais, na Avenida Muqui, nº 268, na Praia de Itaparica.

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