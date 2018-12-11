Luzes encantam visitantes no Parque Moscoso

Eduardo e Izabela levaram os filhos Enrico, 2 anos, e Mariah, de 3 meses, para curtir a decoração no Parque Moscoso Crédito: Carlos Alberto Silva

Natal já estão colorindo as ruas da Grande Vitória à noite e fazendo o clima natalino tomar conta dos capixabas. No Parque Moscoso, por exemplo, um dos parques mais tradicionais da Capital, elas encantam pessoas de todas as idades: desde crianças que não sabem ao certo para onde olhar até os mais velhos, que sacam os celulares em busca do imagem perfeita. As luzes dejá estão colorindo as ruas daà noite e fazendo o clima natalino tomar conta dos capixabas. No, por exemplo, um dos parques mais tradicionais da Capital, elas encantam pessoas de todas as idades: desde crianças que não sabem ao certo para onde olhar até os mais velhos, que sacam os celulares em busca do imagem perfeita.

Papai Noel, que ganhou uma casinha especial para ele e, também, para suas renas  de brinquedo, é claro  e trenó. Especialmente por conta da iluminação de Natal, em todas as segunda-feiras de dezembro, o parque, que costuma fechar neste dia, estará aberto ao público. A iluminação começa sempre a partir das 16h e vai até às 21h30, todos os dias. Até o dia 23 de dezembro, os visitantes que forem ao parque poderão tirar foto com, que ganhou uma casinha especial para ele e, também, para suas renas  de brinquedo, é claro  e trenó. Especialmente por conta da iluminação de Natal, em todas as segunda-feiras de dezembro, o parque, que costuma fechar neste dia, estará aberto ao público. A iluminação começa sempre a partir das 16h e vai até às 21h30, todos os dias.

A família Moyses é uma das que visitou o local. Eles adoram o Natal. Eduardo e Izabela são pais de Enrico, de 2 anos, e Mariah, de 3 meses. O menino já sabe o que quer ganhar.

A gente curte muito Natal, decoramos a casa e vivemos a data com todas as tradições, o Enrico, por exemplo já fez a cartinha pro Papai Noel e pediu um abacaxi Izabela Moyses, mãe de Enrico e Mariah

Ainda na Capital, outra que chama a atenção é a árvore de Natal da Praça do Papa. É impossível passar sem notar a árvore que foi instalada no local.

Luzes de Natal na Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

PRAIA DA COSTA

No calçadão da Praia da Costa, Vila Velha, há também uma árvore de Natal com mais de 20 metros que encanta quem passa por lá.

No município, aliás, há outros pontos decorados pra a festividade: Cobilândia e Glória também receberam as luzes. Em Domingos Martins, é o tradicional Brilho de Natal que encanta visitantes. Confira abaixo um roteiro para se curtir a programação natalina.

PROGRAMAÇÃO

Shoppings

Shopping Mestre Álvaro

Coral Domingos Martins (Polícia Civil)

Dia 13, às 19h30.

Teatro infantil "Confeitaria Encantada"

Dia 16 de dezembro, às 18h.

Coro Nosso Tom

Dia 20, às 19h30

Coro Infanto-Juvenil

Dia 20, às 20h30. O grupo é da Igreja Presbiteriana de Nova Carapina

Shopping Praia da Costa

Coral e Banda do Hospital Evangélico

Dia 14, às 19h, na Praça de Alimentação

Igreja Batista da Glória

Dia 15, também na Praça de Alimentação às 19h

Banda do 38º BI

Dia 16 de dezembro, na Praça de Alimentação, a partir das 19h.

Shopping Vila Velha

Apresentação de corais

Os grupos se apresentam nos dias 19, 20 e 21 de dezembro sempre às 19h

Municípios

Vila Velha

Iluminação

Toda a orla da cidade está decorada e, na altura da Avenida Champagnat há uma árvore de 20 metros.

Vitória

Vila do Papai Noel

O Parque Moscoso recebeu decoração especial e fica aberto todos os dias, de 16h a 21h30. Na Praça do Papa há uma árvore de 25 metros

Aracruz

Oca Natalina

A decoração foi montada na Praça Monsenhor Guilherme Schmitz, onde há uma oca para abrigar o Papai Noel.

Domingos Martins

Brilho de Natal

A tradicional decoração fica montada até o dia 6 de janeiro.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA MONTAR TENDAS NAS PRAIAS

Os interessados em montar tendas nas praias da Grande Vitória devem começar a se organizar. Na Capital, a novidade deste ano é que a reserva pode ser feita também pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site www.tendasinline.vitoria.es.gov.br.

São 461 espaços disponíveis entre o Píer de Iemanjá, em Jardim da Penha, e a área para skate, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. As reservas podem ser feitas a partir de amanhã até o dia 26.