Home
>
Grande Vitória
>
Lua Cheia encanta moradores do Espírito Santo

Lua Cheia encanta moradores do Espírito Santo

Fenômeno astronômico pode ser apreciado em vários locais da Estado

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 19:35

 - Atualizado há 6 anos

Lua cheia impressiona moradores de Vitória Crédito: Iara Diniz

A lua cheia brilhou  no céu na noite deste domingo (13) e encantou os moradores.  Fenômeno astronômico pôde ser apreciado em vários locais da Estado. Confira as fotos enviadas por moradores de Vitória. 

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Diversos shoppings, comércio de rua e supermercados funcionarão em horário especial; setores essenciais estarão de plantão neste período

Veja o que funciona no feriado de Natal na Grande Vitória

Segundo a PM, Gerson Magaiver Silva Soares é apontado como liderança criminosa e principal articulador de homicídios ocorridos no bairro Jardim Botânico em outubro

Criminoso que promovia ataques violentos em Cariacica é preso

Lua cheia encanta no céu de Vitória

Lua cheia impressiona moradores de Vitória por Iara Diniz
Lua cheia impressiona moradores de Vitória por Renata Rasseli
Lua cheia impressiona moradores de Vitória por Renata Rasseli
Lua cheia impressiona moradores de Vitória por Iara Diniz
1 de 4
Lua cheia impressiona moradores de Vitória por Iara Diniz

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais