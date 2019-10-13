Lua Cheia encanta moradores do Espírito Santo

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 19:35
- Atualizado há 6 anos
A lua cheia brilhou no céu na noite deste domingo (13) e encantou os moradores. Fenômeno astronômico pôde ser apreciado em vários locais da Estado. Confira as fotos enviadas por moradores de Vitória.
Lua cheia encanta no céu de Vitória
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o