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Atenção!

Últimos dias para atualizar cartões de bilhetagem no Transcol

Depois do dia 11 de junho, os cartões desatualizados não irão funcionar e será necessário fazer a validação em um dos postos de atendimento do GVBus

Publicado em 06 de Junho de 2019 às 18:38

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

06 jun 2019 às 18:38
Crédito: Kaique Dias | Arquivo | Gazeta Online
O prazo para atualizar os cartões de bilhetagem eletrônica no sistema Transcol termina na próxima terça-feira (11). Os passageiros que ainda não realizaram a transferência de dados devem ficar atentos. Após a data, os cartões desatualizados não funcionarão nos novos validadores e será necessário ir até uma das lojas do GVBus, localizadas nos terminais rodoviários da Grande Vitória, para fazer o procedimento.
Até agora, dos 360 mil cartões ativos (aqueles que foram usados nos últimos 90 dias), 80% já foram atualizados. Entre os 20% que ainda não fizeram a migração, destaca-se o Cartão Idoso, seguido do Cartão Passe Fácil e Cartão Especial (PCD). Os dados são da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP)
> Transição para bilhete único traz mudanças para usuários do Transcol
COMO VALIDAR O CARTÃO APÓS O PRAZO?
Quem não atualizar os cartões dentro do prazo estabelecido, deve procurar um dos postos de atendimento do GVBus e levar um documento oficial de identificação.
Os passageiros que possuem cartões de gratuidade (Idoso, Passe Livre, PCD, Escolar Gratuito e Comprovação de Renda), devem ir até os postos de atendimento Central Faça-Fácil (Cariacica), Terminais Vila Velha e Laranjeiras ou Loja Central (na Reta da Penha, em Vitória).
Já aqueles que têm cartões Vale-transporte, Passe Fácil e Escolar 50% devem procurar o pós-venda da Loja Central, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, 699, Ed. Century Tower, Torre B, lojas 8 e 9, Praia do Canto, em Vitória.
BILHETE ÚNICO METROPOLITANO
A atualização dos cartões acontece desde o dia 11 de maio como proposta de implantação da primeira fase do Bilhete Único Metropolitano, que vai permitir integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol.
Nesse planejamento, foram instalados novos validadores nos ônibus que permitem a coleta e transferência de informações.
Para ter a passagem liberada, os usuários precisam passar o cartão nos dois validadores (antigo e atual, nessa ordem) e aguardar a mensagem "catraca liberada". 
 

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