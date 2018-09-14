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Previsão do Tempo

Último final de semana do inverno com tempo instável em todo ES

Uma área de instabilidade sobre o Sudeste deve trazer chuva ao Espírito Santo a partir deste sábado (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 14:52

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 14:52

- Crédito: Nestor Muller
O inverno está chegando ao fim e, para o último final de semana da estação, que trouxe algumas oscilações de temperatura para o Espírito Santo, o tempo deve manter a instabilidade até a próxima segunda-feira (17). O Climatempo afirma que o Sudeste terá algumas áreas de instabilidade e, a partir de sábado (15), o tempo chuvoso volta para o ES.
Nesta sexta-feira (14), há uma diminuição da nebulosidade e, no período da tarde, o sol aparece com mais força por todo Estado e não há probabilidade de chuva. A temperatura máxima esperada é de 25°C e a mínima é de 17°C.
No sábado (15), as áreas de instabilidade que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro avançam para o Centro-sul capixaba e, à tarde, o tempo fica nublado, mas não deve chover. O Climatempo afirma ainda que os ventos podem alcançar até 50 km/h. Em Colatina, Noroeste do ES, algumas pancadas de chuva, acompanhadas de raios, podem acontecer de forma isolada. Para Vitória, a temperatura máxima pode chegar a 27°C e a mínima, 17°C.
> Marinha alerta para ventos de até 60 km/hr no fim de semana no ES
Já no domingo (16), há previsão de chuva, de média a forte intensidade, para a Grande Vitória por conta das áreas de instabilidade que agem sobre todo o Sudeste. No Norte do Estado também há previsão de chuva a partir da tarde que pode vir acompanhada de raios. A temperatura máxima prevista é de 29°C, com mínima de 19°C.
Na segunda-feira (17), início da última semana do inverno, o tempo segue com instabilidade na região Sul do ES. Em Vitória, o sol aparece e a temperatura pode subir, mas já no período da tarde pode chover na Capital. No Norte, o tempo fica mais seco. A máxima esperada é de 30°C e a mínima pode chegar a 20°C.
 

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