Último final de semana do inverno com tempo instável em todo ES

No sábado (15), as áreas de instabilidade que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro avançam para o Centro-sul capixaba e, à tarde, o tempo fica nublado, mas não deve chover. Oafirma ainda que os ventos podem alcançar até 50 km/h. Em, Noroeste do ES, algumas pancadas de chuva, acompanhadas de raios, podem acontecer de forma isolada. Para Vitória, a temperatura máxima pode chegar a 27°C e a mínima, 17°C.