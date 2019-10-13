Livraria flutuante

Logos Hope em Vitória: ambulantes aproveitam fila para faturar

Alguns vendedores dobraram as vendas do dia a dia no Centro de Vitória neste domingo

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 20:42 - Atualizado há 6 anos

O vendedor ambulante José Augusto Gonçalves Ferreira fatura com a fila para entrar na Logos Hope Crédito: Raquel Lopes

Enquanto uma longa fila se formou para a visitação da Logos Hope - maior livraria flutuante do mundo - quem faturou com ela foram os ambulantes na tarde deste domingo (13) no Centro de Vitória. Alguns, inclusive, dobraram as vendas do dia a dia. Durante a tarde, era possível encontrar vendedores de água, churros, pipoca, picolé, balão e algodão doce.

O autônomo Wesley Moreira Pereira, de 32 anos, levou o carrinho de churros para o Centro de Vitória. Ele chegou a vender cerca de 100 churros, sendo que num domingo comum, em Jardim Camburi, a média de venda é de 50 churros. “Para mim, esse navio poderia vir todo final de semana, as vendas estão ótimas. Não consigo parar um minuto”, comemora.

Wesley Moreira Pereira fatura vendendo churros Crédito: Raquel Lopes

Quem também está faturando com as vendas é o vendedor José Augusto Gonçalves Ferreira, de 37 anos. Até a tarde deste domingo (13), ele já tinha vendido 72 garrafas de água, sendo que cada uma era vendida por R$ 2,50. Durante a semana, no entanto, ele trabalha num food truck. “Eu enxerguei uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, sempre vendo água em grandes eventos, em lugares mais movimentados”, disse.

FILA

Centenas de pessoas aproveitaram o domingo de folga para conhecer o navio. Teve quem esperou cerca de duas horas para entrar. Alguns desistiram e preferiram ir embora, principalmente idosos.

A dona de casa Taíse Silva de Oliveira, de 34 anos, mora em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Ela levou as duas filhas, de 13 e 8 anos, para conhecer a livraria. Conseguiu, inclusive, carregar a vizinha e o filho dela.

Vizinhas saem de Ponta da Fruta, em Vila Velha, para conhecer a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Raquel Lopes

“É uma programação diferente para trazer as crianças. Bom que eles saem um pouco de casa e deixam o celular de lado por um tempo. Espero que todos gostem, minhas filhas nunca entraram num navio antes”, contou.

A bióloga Mycheli Felberk, de37 anos, e o marido José Antônio Cardoso, de 42 anos, também levaram os dois filhos, de 8 e 7 anos, para conhecer o navio. Eles saíram de Cidade Continental, na Serra.

Família sai de Cidade Continental, na Serra, para conhecer a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Raquel Lopes

“É uma programação diferente, um dia de aprendizado para as crianças”, disse Mycheli. “É raro ter um evento desse em Vitória. É bom para trazer as crianças e se divertir com elas”, acrescentou José Antônio.

A Logos Hope chegou em Vitória na última quarta-feira (9). Dentro do navio, que circula o mundo inteiro com a missão de levar leitura e cultura à maior parte do globo, a moeda usada é a Unit, como é chamada. Assim que chegar ao caixa, o visitante deve trocar o real pela modalidade usada a bordo (cada real equivale a 10 Units). Só para se ter uma noção, a obra mais barata custa 25 Units e equivale a R$ 2,50. Mas existem versões de outras obras que chegam a custar até 2.500 mil units.

Por dentro do navio Logos Hope, maior livraria flutuante do mundo que atracou em Vitória Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

LOGOS HOPE Onde: Porto de Vitória (Codesa - Av. Getúlio Vargas, 556, Centro de Vitória)

Quando: aberto para visitação de 10 a 20 de outubro de 2019

Horários: das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos. Não funciona às segundas-feiras.

Ingressos: a entrada no navio custa R$ 5 para entrar, com isenção de taxa para crianças abaixo de 12 anos e idosos com mais de 65 - Vendas na bilheteria do local

ESPETÁCULO "O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA

Quando: 20 de outubro

Horário: 19h

Ingressos: a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com

Informações: nas redes sociais da Logos Hope

