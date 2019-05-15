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Marinha do Brasil

Linhares tem alerta de ressaca no mar com ondas de até 2,5 metros

A Marinha acrescenta que, adicionalmente, são esperados ventos intensos na de direção Sudeste a Nordeste, com até 74 km/h
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 mai 2019 às 18:42

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 18:42

Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta quarta-feira (15) informando sobre o estabelecimento de um sistema de alta pressão após a passagem de uma frente fria que poderá provocar ressaca entre Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e Linhares, no Espírito Santo, com altura de até 2,5 metros de altura entre esta quinta-feira (16) e sábado (18) pela manhã.
> Nova frente fria chega ao Espírito Santo com previsão de chuva forte
A Marinha acrescenta que, adicionalmente, são esperados ventos intensos na de direção Sudeste a Nordeste, com até 74 km/h, nas proximidades do trecho do litoral entre o Norte do Rio de Janeiro e o Sul da Bahia. O órgão destaca um alerta especial para os navegantes, e pede que eles consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.
FRENTE FRIA
Uma frente fria avança pelo Sudeste e, segundo o Climatempo, pode provocar chuvas fortes com raios e ventos de até 70 km/h a partir desta quarta-feira (15), na região da Grande Vitória e no Centro-sul do Espírito Santo. Além disso, há possibilidade de novos recordes de temperatura em Vitória. O último registro, feito no dia 12 deste mês, foi de 18,9 °C. 
O tempo deve esfriar em Vitória até o final da semana Crédito: Michelli Angeli
De acordo como o Climatempo, a frente fria que avançou para o Sudeste provoca uma grande mudança no tempo no Espírito Santo. Este sistema muda a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera e facilita a formação de grandes áreas de instabilidade sobre o Estado nos próximos dias. O ar frio que acompanha este sistema vai provocar um forte declínio na temperatura.
RISCO DE CHUVA FORTE
Nesta quarta-feira, a frente fria já se afastou para o oceano e as instabilidades se espalham pelo ES.Há condições para chuva e ventos fortes, com raios em todas as áreas capixabas. O risco de temporal é maior na região Centro-sul do Estado, inclusive na Grande Vitória. A chuva é forte e pode acumular grandes volumes, além de rajadas de vento na região da Capital, que podem chegar a até 70 km/h.
> Inpe alerta para possibilidade de temporais em regiões do ES
O ar mais frio que chega ao Estado provoca queda de temperatura já no decorrer desta quarta-feira, principalmente em áreas também do Centro-sul e na região Serrana.
RECORDE DE TEMPERATURA
A partir desta quarta-feira (15), a temperatura cai e a tendência é de temperatura baixa no restante da semana. Além da possibilidade de bater o recorde de madrugada mais fria do ano, Vitória também pode bater o recorde de tarde mais fria de 2019 até agora. O recorde atual de menor temperatura máxima é de 26,4°C no dia 22 de março.
> Domingo tem a madrugada mais fria do ano em Vitória
Com a frente fria, o tempo deverá ficar úmido e chuvoso nos próximos dias, fazendo com que o frio aumente no Espírito Santo. Na quinta-feira (16), todo o Centro-leste capixaba terá mais um dia chuvoso com risco de temporal. O mar também deve ficar bastante agitado.
O ar frio se espalha fazendo a temperatura baixar mais até o fim da semana. A madrugada de sexta-feira (17) poderá igualar o último recorde de temperatura mínima de Vitória, que foi de 18,9°C no dia 12 deste mês, como registrou o Instituto Nacional de Meteorologia.

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