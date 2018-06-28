Linha do Transcol até Timbuí começa a circular nesta segunda

Transcol Crédito: Reprodução

Timbuí, que fica no município de Fundão, vai começar a circular nesta segunda-feira (2). A nova linha do sistema Transcol, que foi criada para atender aos moradores de, que fica no município de, vai começar a circular nesta segunda-feira (2).

A linha 888 (Timbuí / T. Laranjeiras, via Centro da Serra) vai fazer três viagens diárias nos dias úteis para atender uma antiga reivindicação da comunidade de Fundão, de atendimento pela BR 101.

Segundo o governador Paulo Hartung, a nova linha será subsidiada pelo Governo do Estado.

Ceturb-ES, Alex Mariano, disse que a linha era um desejo da comunidade, que vem de muito tempo sendo discutida. O diretor-presidente da, Alex Mariano, disse que a linha era um desejo da comunidade, que vem de muito tempo sendo discutida.

ATRASO

A linha começaria a funcionar no dia 18 de junho, mas um internauta do Gazeta Online entrou em contato com a reportagem pelo Whatsapp e informou que, na segunda-feira (18), foi até o Terminal de Laranjeiras, junto com a mãe, e, chegando lá, foi informado por um fiscal que a linha não iria ter início conforme combinado.

Serra há 2 anos, ele sempre viveu em Timbuí e tem família no distrito de Fundão. Morei em Timbuí desde a infância. Trabalho na Serra há 8 anos, e há dois moro aqui. Tenho filhos em Timbuí e todo final de semana estou indo para lá, contou o internauta, que preferiu não ser identificado. Morador dahá 2 anos, ele sempre viveu em Timbuí e tem família no distrito de Fundão. Morei em Timbuí desde a infância. Trabalho na Serra há 8 anos, e há dois moro aqui. Tenho filhos em Timbuí e todo final de semana estou indo para lá, contou o internauta, que preferiu não ser identificado.

O morador ainda comentou sobre a chateação da comunidade de Fundão. "A comunidade lá está chateada por que a Ceturb divulgou, uma galera compartilhou no WhatsApp e Facebook que iria ter início no dia 18. Divulgaram horário e tudo e, até o prezado momento, nada".

Ele disse que a população necessita do sistema e, como foi divulgada a criação da linha e início das atividades, a comunidade está esperançosa, mas ao mesmo tempo desanimada por que não começou a circular na data prometida. A Ceturb informou que a linha não começou a circular na data prevista devido a estudos técnicos que ainda não tinham ficado prontos.

ITINERÁRIO