Linha do tempo mostra acidentes em navios e plataformas no ES

Após um acidente em uma embarcação atracada no Porto de Vitória nesta quinta-feira (10) deixar um tripulante morto e outro ferido, o Gazeta Online reuniu os principais casos em que trabalhadores foram vítimas em navios e plataformas no Espírito Santo. Veja abaixo.
2002
Bobina de 700 kg fere estivador
Um estivador foi ferido por uma bobina de papel com 700 quilos. Ele tem 37 anos e trabalhava no porão de um navio atracado no Porto de Vitória quando a bobina se soltou, bateu no fundo do casco e o atingiu.
2003
Morte por esmagamento
Um estivador morreu esmagado depois que uma máquina de empilhar cargas ficou desgovernada e o imprensou contra as bobinas de aço no porão de um navio atracado no Terminal de Praia Mole.
2009
Morte em plataforma
Um trabalhador morreu após uma explosão provocada por falha de uma válvula de bloqueio na plataforma FPSO P-34, que estava em operação no campo de Jubarte, no Sul do Estado.
2012
Corda se solta
Uma mulher teve a cabeça ferida por uma das cordas usadas para prender um navio no Cais de Paul, em Vila Velha. A corda se desprendeu e a atingiu quando ela tentava embarcar em um bote.
2014
Morte de operário
Um operário morreu em um acidente na plataforma a serviço da Petrobras, localizada a cerca de 34 km de Marataízes. Ele fazia manutenção no elevador quando se acidentou.
2014
Acidente com guindaste
Um homem morreu enquanto trabalhava na montagem de uma peça quando houve um acidente com um guindaste no Porto de Capuaba, em Vila Velha.
2015
Explosão em plataforma
Uma explosão na casa de bombas da plataforma Cidade de São Mateus, fretado pela Petrobras em Aracruz, deixou nove mortos e 26 feridos.
2018
Mortes em Portocel
Três trabalhadores morreram após um acidente no porão de um navio atracado em Portocel, em Aracruz, após falha e negligência na medição do nível de oxigênio.
2018
Acidente no Porto de Vitória
Um tripulante chinês de 41 anos morreu e outro de 43 anos ficou ferido em um acidente em um navio atracado no Porto de Vitória, na tarde desta quinta-feira (10). Entenda como aconteceu o acidente.