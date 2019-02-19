Home
>
Grande Vitória
>
Líder da facção PCV reclama de comida estragada em presídio de Viana

Líder da facção PCV reclama de comida estragada em presídio de Viana

Beto, que comanda o tráfico no Complexo da Penha, para dirigentes da OAB que a comida servida na Penitenciária de Segurança Máxima II é ruim ou estragada