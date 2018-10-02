Levantamento: ES deve ter mais de mil vítimas de câncer de mama

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta

Este ano, o Espírito Santo deve ter 1.130 vítimas do câncer de mama, conforme levantamento do Instituto Nacional de Câncer (Inca). O dado foi divulgado nesta segunda-feira (1) em solenidade do governo do Estado no lançamento da campanha Outubro Rosa deste ano.

No ano passado, foram registradas mais de 1.700 internações por neoplasia maligna (tumor maligno) de mama do Estado. Outro dado mostra que mais de 70% de mulheres no Estado entre 50 a 69 anos não realizam a mamografia anualmente. É com foco neste cenário, que o primeiro de outubro esteve em evidência mais uma vez.

Para dar foco à campanha, o Palácio Anchieta ganhou uma iluminação rosa em sua fachada principal, com objetivo de sensibilizar a população para a importância da prevenção do câncer de mama.

Participaram da abertura da Campanha Outubro Rosa o governador do Estado, Paulo Hartung, acompanhado da primeira dama, Cristina Hartung, secretários do governo, representantes de associações e entidades de prevenção ao câncer. Na ocasião, foi realizada a entrega da comenda Jerônimo Monteiro - considerada a maior honraria do Estado - à senhora Telma Dias Ayres, que há 52 anos presta serviço voluntário a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afeec) uma das instituições de combate ao câncer no Estado. "A Afeec presta um serviço de filantropia muito importante no Estado", disse o governador.

Para dar foco à campanha, o Palácio Anchieta ganhou uma iluminação rosa em sua fachada principal Crédito: Gilson Arão

A vice-presidente da entidade, Marilucia Silva Dalla, que agora irá assumir a presidência da Afeec, disse que se sente honrada pelo reconhecimento do trabalho no Estado. "Temos muito orgulho e muita alegria em todo o reconhecimento do trabalho da Afeec, todos nós estamos honrados", afirma.

A Afeec atua há 66 anos no Estado prestando o serviço de apoio às mulheres com câncer de mama. "A gente tem que trabalhar para sensibilizar as mulheres e reduzir essa realidade do câncer de mama. No Brasil, temos mais de 60 mil casos, esse é um dever de todos, não só da Afeec", conclui.

O movimento Outubro Rosa tem cunho internacional sendo celebrado em todo o mundo. O movimento de combate ao câncer de mama começou em 1990 nos Estados Unidos, onde vários Estados realizavam ações de prevenção do câncer de mama ou exames de mamografia no mês de Outubro. Esse movimento atingiu o mundo todo e no dia 1º de outubro convoca um alerta para todas mulheres se prevenirem contra o câncer de mama realizando seus exames anualmente.

Crédito: Gilson Arão

SUPERAÇÃO E CORAGEM

O exemplo da importância da prevenção e do diagnóstico precoce, principalmente com a mamografia anual e o autoexame da mama, pode ser enxergado com o caso de Maria da Penha Nascimento, que esteve no evento. A aposentada, de 66 anos, conta que descobriu que tinha câncer fazendo a mamografia. "Foi fazendo o exame que o médico notou um tumor em meu seio. Ele recomendou que eu retirasse a mama, porém, eu procurei outro especialista que me indicou o procedimento quimioterápico. Graças a Deus o tumor não progrediu. Eu tenho muita fé e isso ajudou" esclarece.

A aposentada Maria da Penha Nascimento, de 66 anos Crédito: Gilson Arão