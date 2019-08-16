Leitão da Silva: obras e "estacionamento" são alvo de discussões

Veículos utilizando a faixa da direita como estacionamento na Avenida Leitão da Silva Crédito: José Carlos Schaeffer

Leitão da Silva devem ser totalmente concluídas até o mês de novembro. Este é o prazo dado pelo governo do Estado, responsável pelas intervenções. No entanto, há um mês o trânsito foi liberado nos dois sentidos da via. Em tese, três faixas para cada lado deveriam estar livres para o fluxo de veículos, mas, muitos trechos são utilizados como estacionamento, gerando a reclamação de usuários. As obras da avenidadevem ser totalmente concluídas até o mês de novembro. Este é o prazo dado pelo governo do Estado, responsável pelas intervenções. No entanto, há um mês o trânsito foi liberado nos dois sentidos da via. Em tese, três faixas para cada lado deveriam estar livres para o fluxo de veículos, mas, muitos trechos são utilizados como estacionamento, gerando a reclamação de usuários.

Rádio CBN Vitória, a reportagem esteve no local e constatou muitos carros estacionados na faixa da direita, em diversos trechos da via, atrapalhando o fluxo de veículos em alguns momentos. Após o relato negativo de muitos ouvintes da, a reportagem esteve no local e constatou muitos carros estacionados na faixa da direita, em diversos trechos da via, atrapalhando o fluxo de veículos em alguns momentos.

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Para a Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva (Assemples), a ocupação de alguns trechos como estacionamento não está afetando o fluxo da via. Segundo o vice-presidente da entidade, Bruno Denarde, os comerciantes precisam do espaço para fomentar o movimento de clientes.

O que a associação quer é vaga. O nosso cliente precisa vir comprar. A pessoa não pode entrar numa loja de tinta, comprar um galão de 18 litros de tinta e sair andando até Santa Lúcia para estacionamento. Tem que ter vaga. Bruno Denarde, vice-presidente da Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva (Assemples)

A Associação, inclusive, moveu uma ação contra o município de Vitória, para que os imóveis que possuíam vagas de estacionamento não tivessem esses espaços excluídos com a obra. Segundo o diretor-geral do DER, Luiz Cesar Maretto, um recuo está sendo feito para respeitar a vaga frontal – em cima da calçada – nesses locais.

Questionado sobre o problema, Maretto afirmou que o DER é responsável apenas pelas obras, e que está focado na conclusão do trecho. Mas que também está aberto ao diálogo com a prefeitura e empresários.

Deixa a gente terminar. Do mesmo jeito que a gente conseguiu terminar a Leitão esse ano, indo mensalmente em reuniões com os empresários e com a prefeitura, tratando diretamente da obra, vamos chegar a um bom acordo com essa questão de ter ou não ter estacionamento na Leitão da Silva. Luiz Cesar Maretto, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

Procurada, a prefeitura de Vitória informou que, enquanto a obra estiver em andamento, a sinalização é de responsabilidade do DER e que irá entrar em contato com o órgão para adequar esta sinalização na via.

OBRAS

Sobre as intervenções na avenida, ainda estão pendentes obras de calçadas, a conclusão de ciclovias e a pavimentação. Esta última deve resolver um problema relatado pelos motoristas nas últimas semanas: as bocas de lobo e tampas de bueiro que estão acima do nível do asfalto.

Segundo Maretto, uma última camada asfáltica, que já começou a ser aplicada em partes da avenida, deve nivelar o nível da pista com as tampas.

“Só falta essa última camada, as bocas de lobo, as tampas de bueiro ficam um pouco ressaltadas. Começamos na segunda-feira, fizemos o primeiro trecho da Maruípe em direção a Rua das Palmeiras, mas choveu e tivemos que parar. É um serviço rápido, de máquina. Na Leitão da Silva toda, se não chover, faz em 30 dias”, disse.