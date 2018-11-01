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Praia da Costa

Ladrões arrombam garagem de prédio e roubam bicicletas em Vila Velha

Câmeras flagraram toda a ação dos criminosos, que roubaram várias bicicletas. Meia hora depois, outros ladrões entram no mesmo prédio e levam mais uma bicicleta

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 15:20
Bandidos invadem estacionamento de condomínio e roubam bicicletas, na Praia da Costa Crédito: Reprodução
Ladrões invadiram o estacionamento de um prédio localizado na esquina entre as rua São Paulo e Pernambuco, na Praia da Costa, em Vila Velha, e roubaram bicicletas na madrugada do último sábado (27). As imagens da câmera de segurança mostram toda a ação de dois suspeitos que passam pela calçada, observam o local, forçam o portão da garagem e entram no condomínio.
Eles andam pelo lugar observando o espaço, encontram bicicletas e saem primeiro com duas e depois com mais uma. Toda a ação durou cerca de cinco minutos. Pouco mais de meia hora depois, no mesmo prédio e pelo mesmo portão, outros bandidos entram no estacionamento e saem com mais uma bicicleta. Nenhuma das duas ações foi vista. 
> Mãe é rendida por dupla e cai com bebê durante assalto em Vila Velha
Um dos moradores do prédio, que prefere não se identificar, disse que assim que viram o portão amassado, não imaginavam que era resultado de um arrombamento. Além disso, ele diz ainda que todos os moradores investiram cerca de R$ 35 mil em aparatos de segurança, mas agora, pretendem gastar mais e contratar um segurança noturno.
"A gente fica surpreso porque a gente mora em uma área que acha que tem segurança, mas infelizmente estamos aí ao que puder acontecer. Todos os moradores estão bastante assustados e preocupados. Queremos contratar um segurança noturno e também o serviço de portaria virtual", descreve o morador.
Veja as imagens das câmeras que flagraram toda a ação

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