Kits para diagnóstico rápido da dengue em atraso no ES

Profissional que atua em Unidade Básica de Saúde de Vitória denuncia situação

Publicado em 16 de julho de 2019 às 19:22 - Atualizado há 6 anos

Uma auxiliar de laboratório que atua na Unidade Básica de Saúde (UBS), em Vitória, relatou pelas redes sociais que tem observado a falta de kits de sorologia de dengue no laboratório central da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV). De acordo com ela, a principal preocupação diante disso são as mulheres grávidas de baixa renda com dengue, que acabam ficando sem diagnósticos, já que os exames estariam suspensos desde maio, segundo ela.

Além das gestantes, outros prejuízos da falta dos kits estão relacionados à ausência de dados para relatório, o que dificultaria o acompanhamento de perto dos bairros mais afetados pelo vírus. "Fica difícil combater a endemia, saber como intensificar o trabalho de prevenção", contou.

Segundo a profissional que fez a denúncia, ela presenciou diversas situações em que amostras são coletadas e precisam aguardar congeladas pelo kit. "Os kits devem chegar só depois de agosto, segundo o que ouvi. Para as grávidas é pior ainda, elas não podem esperar. Vi uma que precisou pagar pelo exame", contou.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a análise laboratorial dos exames, a qual demanda os kits de sorologia do vírus, não é a única possibilidade de obtenção de um diagnóstico, o qual também pode ser obtido clinicamente.

Segundo o órgão, os municípios realizam a coleta do material e enviam para o laboratório para identificação do agente causal da dengue. Confira a nota na íntegra:

"A coordenação do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) esclarece que nos últimos meses houve atraso na entrega dos kits, distribuídos pelo Ministério da Saúde, o que gerou atraso em alguns resultados de exames, mas o que não impede o recebimento de material para posterior identificação. Informa ainda que parte do abastecimento já foi realizada, e que previsão do Ministério para a entrega ser normalizada é o final deste mês. No caso de gestantes, a alternativa é a utilização de métodos moleculares para identificação da presença do vírus. A coordenação do Lacen ressalta ainda que o critério clínico epidemiológico permite o início do tratamento dos pacientes, sujeitos a esta doença, que não estão desassistidos"

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) informa que o tratamento e o diagnóstico de dengue são feitos pela equipe de saúde, baseados nos protocolos de atendimento do Ministério da Saúde.

A Secretaria acrescenta que os kits de sorologia de dengue são utilizados para identificar o tipo de vírus da dengue que está circulando entre a população. A Semus informa ainda que já solicitou ao Lacen ES a reposição dos kits de sorologia de dengue que, por sua vez, são repassados pelo Ministério da Saúde.

