Home
>
Grande Vitória
>
Justiça nega pedido para suspender projeto de ciclovia na Praia do Canto

Justiça nega pedido para suspender projeto de ciclovia na Praia do Canto

Moradores alegaram que prefeitura havia iniciado o processo licitatório sem consultar a população. Audiência Pública acontece nesta terça-feira (18)