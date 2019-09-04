Home
Justiça nega liberdade a acusado de racha e mortes na Terceira Ponte

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça recusou o pedido de habeas corpus para o universitário Oswaldo Venturini Neto