Home
>
Grande Vitória
>
Justiça nega indenização a mulher que teve carro roubado na greve da PM

Justiça nega indenização a mulher que teve carro roubado na greve da PM

Para juíza, não há como responsabilizar o Estado "uma vez que a ocorrência de crimes é um risco a que todos estamos sujeitos, em qualquer lugar e a qualquer momento"