Justiça mantém preso deputado acusado de estuprar adolescente no ES

Deputado Luiz Durão na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Fernando Madeira

O deputado estadual Luiz Durão (PDT) vai permanecer preso por tempo indeterminado. O desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho decidiu na noite deste sábado (05) converter a prisão realizada em flagrante para preventiva. Ele também recusou o pedido da defesa do parlamentar para que ele cumprisse a detenção em casa, a chamada prisão domiciliar. O parlamentar é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos.

O deputado foi flagrado pela polícia saindo de um motel na Serra nesta sexta-feira (04) com uma adolescente de 17 anos, por volta das 11 horas. Assim que deixou o local, Durão foi conduzido à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Vitória, onde prestou esclarecimentos sobre o caso ao delegado Lorenzo Pazolini. Logo após ele foi autuado por estupro e conduzido ao Quartel do Corpo de Bombeiros, onde permanece preso.

O desembargador analisou o auto de prisão em flagrante realizado pelos policiais civis e constatou que ela ocorreu de forma regular. Ele também analisou o pedido de Habeas Corpus visando a libertação do parlamentar ou a sua prisão domiciliar, apresentado pelos advogados de defesa. Os dois pedidos foram recusados.

Telêmaco determinou ainda que o deputado estadual fosse mantido preso no Quartel da Polícia Militar, em Maruípe. A prisão especial decorre do fato dele ser advogado e possuir foro privilegiado por ser deputados estadual. Mas as informações iniciais são de que ele foi levado para o Quartel do Corpo de Bombeiros por falta de vagas no presídio militar.