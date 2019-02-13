Justiça determina desbloqueio de garagens de viações em Vila Velha

Viatura da PM em frente à Viação Praia Sol, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

A Justiça acaba de proibir o sindicato dos rodoviários de bloquear a entrada e saída de ônibus e funcionários da garagem das empresas Praia Sol e Veredas, em Vila Velha . A decisão é da juíza Denise Alves Tumoli Ferreira, da 1ª Vara do Trabalho de Vitória, e não vale para a viação Santa Zita, em Viana.

Caso descumpra a decisão, o sindicato terá que pagar uma multa de R$ 100 mil. Desde às 4h, nenhum ônibus saiu das garagens, gerando transtorno para a população de Vila Velha.

Os rodoviários protestam contra a contratação por jornada reduzida, de 5h, e fecham também a garagem da viação Santa Zita, em Viana.

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou na manhã desta terça-feira que o Sindirodoviários insiste em um movimento ilegal. São 425 coletivos parados, prejudicando linhas que atendem Viana, Cariacica e Vila Velha.

SEM TRANSPORTE

Erli, Fátima e Wesley não conseguem se deslocar por conta da paralisação Crédito: Caique Verli

Sem parte dos ônibus do Transcol circulando nesta terça-feira (13) em Vila Velha, os pontos ficaram mais cheios e a espera dos passageiros foi grande. Na região de Terra Vermelha, por exemplo, apenas coletivos municipais estão circulando.

Erli Santos, que é vigia, trabalhou a madrugada inteira e ainda não conseguiu ir para casa. Ele mora em Cariacica.

Estou muito cansado, precisando dormir, mas não sei como vou chegar em casa Erli Santos, vigia

Esperando no ponto de ônibus há duas horas, Fátima Alves Luz, doméstica, está tentando transporte para ir cuidar do pai, que é idoso e mora em Aribiri.

Vou para lá cuidar dele três vezes por semana, mas hoje está difícil. Muito difícil, não está passando ônibus Fátima Luz, doméstica

A situação em outros pontos do município não é diferente. Mais cedo, a cozinheira Lucimar Tavares contou que saiu de Cariacica Sede às 5h e teve que esperar uma colega no Terminal do Ibes para irem juntas com um carro de aplicativo ao trabalho. "A empresa vai pagar. Vamos chegar atrasadas e temos que fazer o café do pessoal da firma".

Quem também precisou esperar no Terminal do Ibes foi a enfermeira Odileia de Deus. "Saí de Cariacica e já estou no Terminal do Ibes. Vou ter que pegar carona para chegar no trabalho".

O jovem Wesley de Oliveira, 21 anos, não conseguiu ir para o curso técnico de automação industrial. "Vim para o terminal andando, uns 20 minutos, e não tem ônibus aqui no terminal para me levar pra Vitória. Vou tomar falta de graça".

A estudante Rafaela Rangel, 14 anos, está na mesma situação. "Era para estar no colégio, em Praia de Itaparica, às 7h e ainda estou aqui no terminal. Ficamos sabendo aqui que não tem ônibus".