Justiça condena motorista que atropelou e matou idosa em Vila Velha

Leny Wanick Mattos, de 83 anos, foi atropelada na calçada em 2015 Crédito: Reprodução

Após recurso, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) entendeu que ficou comprovada a culpa de Moco por imprudência. "Avançou o semáforo quando este se encontrava fechado (vermelho) para sua mão de direção, sendo causa determinante do acidente por seu veículo que, após colidir com outro automóvel, desgovernado invadiu a calçada e atropelou a vítima, que veio a falecer no local", diz a decisão da Justiça.

Para o advogado e neto da vítima, Victor Wanick, de 37 anos, a Justiça corrigiu um erro. A notícia da nova sentença foi recebida com alívio pela família.

"A gente entrou com recurso de apelação da sentença e, por unanimidade, reconheceram que a sentença foi equivocada, viram que ele de fato foi culpado pelo acidente. É um alívio saber que existe justiça. Essa sentença trouxe um conforto, não traz ela de volta, mas pelo menos a gente fica confortável de que foi feita justiça, foi identificado um autor. A gente nunca deixou de acreditar na Justiça, identificamos que foi um equivoco da magistrada, recorremos ao tribunal e tínhamos certeza de que ia reverter isso", afirma.

INOCENTADO EM 2017

Em agosto do ano passado, apesar de um laudo pericial da Polícia Civil apontar que o sinal estava vermelho para Messias, a juíza Paula Cheim Jorge DÁvila Couto achou que as provas não eram suficientes para condenar Messias Alves Moco. Após a análise de todo o conjunto de provas, a juíza entendeu que não ficou claro que Messias tenha sido o motorista que avançou o semáforo vermelho, e por consequência, o causador do acidente. Havendo dúvidas quanto a isto, não resta opção diferente da absolvição do acusado, afirmou a magistrada, na primeira sentença.

Toyota Corolla na Avenida Jerônimo Monteiro após acidente que matou idosa Crédito: Bernardo Coutinho

DEFESA VAI RECORRER

Procurada pela reportagem do Gazeta Online, a advogada de Moco, Roseleide Campos de Miranda, afirmou que vai entrar com um novo recurso para recorrer da nova decisão da Justiça.

"Vai ser protocolizado recurso. A revisão da decisão se baseou apenas num laudo, e não pode condenar uma pessoa apenas com base nisso. Ele não deu causa o acidente", defendeu.

RELEMBRE O ACIDENTE

Leny Wanick Mattos, de 83 anos, foi atropelada em cima da calçada, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vila Velha, na manhã do dia 17 de março de 2015. A idosa foi atingida depois de uma colisão entre um Citroen C3, dirigido por João Batista da Costa, e o Corolla de Messias Alves Moco. Com a batida, o Corolla subiu na calçada e atropelou Leny, que morreu na hora. O corpo de Leny ainda foi arrastado pelo carro e caiu na lateral da pista da Jerônimo Monteiro.