Juiz ajuda ex-interno do Iases a entrar na faculdade de Direito no ES

O jovem viu na terceira apreensão a chance de mudar seu futuro Crédito: Marcelo Prest

A promessa do juiz despertou um sonho oculto: se concluísse o ensino médio e fizesse a prova do Exame Nacional do Ensino Médico (Enem), ele conseguiria uma vaga em uma faculdade para que o jovem, na época com 17 anos, pudesse fazer um curso de Direito.

João Pedro  nome fictício  saiu da sala sem acreditar no que ouvira. Podia ser apenas mais uma fala de político, pensou. Mas, no fundo, uma pergunta não calava: E se for verdade. Ele era um dos quase mil jovens internados em uma das unidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), no Estado.

Era a terceira medida socioeducativa que cumpria. As duas primeiras foram em liberdade, mas a última, mais grave, resultara em sua apreensão. Cometera um ato infracional análogo ao homicídio. Sabia que iria passar de seis meses a três anos internado. E já tinha percebido que, naquele local, o melhor era tentar reverter a situação a seu favor, e aproveitar o que tinham a oferecer.

Mas não era fácil. É um conflito diário. Pensava: fico e tento mudar, entrar nesse sistema, ou fujo. E o que não faltam são conselhos para fugir, conta João Pedro.

Pesaram muito em sua decisão os encontros com os pais, que mesmo separados, não deixavam de visitá-lo. Mas no dia do seu aniversário, ver a mãe, mesmo operada dos dois pés, enfrentar uma longa viagem e caminhar por uma estrada de chão com um bolinho para comemorar com ele, o afetou. Chorei muito naquele dia. Foi quando comecei a pensar que tinha que mudar, dar o melhor de mim para não decepcioná-los.

Além dos cursos profissionalizantes que eram oferecidos, lançou mão da Educação de Jovens e Adultos (Eja) para concluir o ensino médio, que abandonara no primeiro ano. A equipe técnica e os professores me apoiaram e fiz o Enem. Tive uma boa pontuação, 889 pontos, e consegui passar em duas faculdades, conta o jovem, emocionado.

O retorno

Era a hora de cobrar a promessa do juiz da 3ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória, Vladson Couto Bittencourt, a quem o pedido do jovem também tinha surpreendido. Nos últimos oito anos, o juiz relata que tem procurado incentivar os jovens internados a terem sonhos mais altos e a longo prazo. Nas reuniões que faço com eles percebo que há adolescentes que não sabem nem o que é uma faculdade.

Por isso, o impressionou o pedido de João Pedro. Era a primeira vez que um adolescente me relatava que gostaria de fazer Direito e me pedia ajuda para fazer uma faculdade porque sua família não tinha recursos, relata.

Nos meses que se seguiram, o bom desempenho escolar do adolescente indicava que ele conseguiria vencer os obstáculos. O que me surpreendeu novamente foram as notas dele no Enem, principalmente a de redação, conta Vladson.

Em uma nova inspeção, o jovem veio com outra novidade: uma carta onde relatava toda a sua história e informava que tinha conseguido concluir o ensino médio e passar em duas faculdades. O juiz então arregaçou as mangas em busca de vagas nas particulares.

As respostas demoraram, o jovem teve a sua medida socioeducativa extinta (cumprida) com um ano e oito meses e foi liberado. Nossa angústia era grande, queria que ele tivesse saído já com uma vaga definida, conta o juiz, que chegou a pagar a matrícula de João Pedro em uma faculdade que tinha oferecido 50% de desconto. Quando fiz a promessa, estava disposto a pagar o curso inteiro caso não conseguisse uma bolsa.

Em menos de dois meses a situação virou quando uma outra faculdade ofereceu bolsa integral. O reitor ficou surpreso com as notas dele em redação e com o seu desempenho no Enem, conta o juiz, sem esconder o orgulho do jovem que ainda acompanha, monitorando até o seu desenvolvimento em sala de aula.

Mudança

Para o defensor público Renzo Gama Soares, que coordena o Núcleo da Infância da Defensoria Pública, o adolescente João Pedro representa alguns dos casos bem sucedidos de jovens que deixam as unidades de internação do Iases e conseguem seguir com suas vidas, sem reincidência na criminalidade. Não temos dados, mas os que reincidem são poucos em relação aos que deixam as unidades, embora se fale mais dos que voltam à criminalidade, pondera.

No caso de João Pedro, ele avalia que contribuiu para o seu desenvolvimento o fato de ter uma escolaridade mais avançada do que a maioria dos jovens internados, que estão no 6º ano. Com o apoio da família, conseguiu romper os vínculos com o tráfico, mudou de cidade e recomeçou sua vida. São fatores essenciais para o jovem mudar o rumo de sua história, destaca.

Já faz um ano que João Pedro deixou a unidade e está cursando a faculdade. Desde então, o juiz tem contado a história dele em todas as inspeções para outros adolescentes. Fico sempre na esperança de que outro adolescente levante a mão e faça o mesmo pedido. Mas até hoje isso não aconteceu, lamenta.

"A minha apreensão foi a minha liberdade"

Aos 19 anos, João Pedro  nome fictício , não tem dúvidas: Minha apreensão foi a minha liberdade. Ele deixou uma das unidades de internação do Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) há quase um ano, mas, nas suas contas, a mudança que vivenciou e que o levou à sonhada faculdade começou no dia em que foi apreendido.

Uma trajetória que transformou por completo a sua vida em menos de dois anos, impactou a vida de sua família e também os membros do Judiciário que acompanharam o seu dia a dia.

Qual foi a etapa mais difícil?

Receber a medida de internação, saber que ficaria internado por um período de seis meses a três anos. O mundo desabou na minha cabeça. Meu pais estavam separados, eu apreendido, tinha abandonado a escola, estava sem perspectiva de vida, sem renda, num local nada agradável e com medo de ser morto. Como respondia por ato infracional análogo a homicídios, imaginava ainda que poderia haver retaliação, algum tipo de vingança.

E o que fez?

Chorei muito. Fiquei revoltado, pensei em fugir, em não perder tempo ali. Foi complicado aceitar que teria que ficar naquele local. Quando me apresentaram o manual da unidade, li tudo. Fiquei pensando se era verdade o que diziam, se tinha chance de usar aquela situação como oportunidade. Porém, o que pesava era ver os meus pais, em dia de trabalho, irem me visitar. E mesmo chovendo, enfrentavam estrada de chão, uma viagem longa de sua cidade até outra na Grande Vitória. Foi quando comecei a pensar que tinha que mudar, agarrar a oportunidade, dar o melhor de mim para não decepcioná-los.

E o que te levou à internação?

Aos 14 anos, logo após a separação dos meus pais, numa fase de rebeldia, me envolvi com companhias complicadas e que resultaram na minha primeira medida socioeducativa por assalto à mão armada. Aos 17 anos, fui apreendido novamente pelo mesmo motivo. Depois teve uma outra situação de ato análogo à homicídio que resultou em minha internação.

E o sonho da faculdade?

Cheguei à unidade quase no final do ano de 2016 e consegui terminar o primeiro ano do ensino médio, pelo Eja. No ano seguinte, fiz o segundo e o terceiro anos. A defasagem dos alunos nas unidades é tão grande que no terceiro ano só tinha eu na sala, o que muito me ajudou. Nesse intervalo teve uma inspeção na unidade, feita pelo juiz Vladson e foi quando ele perguntou quem dentre nós gostaria de fazer uma faculdade. Fui o único a levantar a mão e pedir ajuda. Ele se empolgou e falou que seu eu fizesse o Enem e fosse bem, ele conseguiria uma vaga em uma faculdade, ou pagaria do seu próprio bolso. Saí de lá sem acreditar muito. Parecia conversa de político. Mas no fundo, ficou a dúvida animadora. E se for verdade?

Decidiu fazer o Enem?

Sim, comecei a estudar muito. Os professores e a equipe técnica me ajudaram, me estimularam a focar na redação. Fiz a prova e consegui uma boa pontuação, 889 pontos. Fiz ainda dois vestibulares e passei em Direito. Aí ocorreu a nova inspeção e chegou o dia de mostrar o resultado para o juiz. Li uma carta para ele contando a minha história e falando dos resultados. Era algo novo também para ele, que garantiu que cumpriria a promessa.

Você acabou tendo a sua medida socieducativa extinta (cumprida) antes de obter a vaga.

Sim. Fui para casa e comecei a procurar emprego, mas não conseguia nada. Fui ao setor de egressos do sistema e comecei a fazer todos os cursos que ofereciam. Não queria perder nenhuma oportunidade. Meus pais se casaram novamente e estávamos morando em outra cidade. Cortei os laços com as amizades anteriores, mas não queria ficar à toa. Fiz uma seleção para um curso técnico público e passei entre os dez primeiros. Mas sonhava com a faculdade. Uns dois meses depois o juiz me ligou e fomos a uma reunião com um reitor. Ele concedeu uma bolsa integral. Não dá nem para descrever a minha alegria. Minha família fez uma festa. Ia começar a viver meu sonho.

E os planos para o futuro?

Quero terminar o curso técnico, a faculdade, fazer a prova da OAB, advogar por uns anos e depois fazer um concurso para a Defensoria ou Ministério Público. Mas o meu foco é a magistratura. Quero a cadeira do doutor Vladson (risos). Vejo as pessoas falando que não há jeito para os adolescentes infratores e entendo, é difícil acreditar em mudança com tantos roubando e matando. Mas elas acontecem. E quero ajudar outros, como o juiz está me ajudando.

O que aprendeu com sua trajetória?