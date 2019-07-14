Home
Jovem sofre acidente em competição de carrinhos de rolimã em Vitória

O competidor se feriu após uma curva, em descida de trajeto. Veja o vídeo

Publicado em 14 de julho de 2019 às 16:13

 - Atualizado há 6 anos

Um dos pilotos perdeu o controle da direção do rolimã e bateu na barreira de pneus Crédito: Vitor Jubini

O rolimã é uma brincadeira antiga e divertida, mas que também pode ser perigosa. Um jovem se machucou durante uma competição em Vitória, realizada na manhã deste domingo (14), no bairro Santa Martha.

Durante uma das baterias, o competidor não conseguiu fazer totalmente a curva e se chocou contra o meio fio, quase atingindo moradores que assistiam à corrida. Com um ferimento no pé, ele foi socorrido e encaminhado para um hospital da região.

VEJA O VÍDEO DO ACIDENTE

O Rolimã Race Santa Martha está em sua segunda edição e reuniu pelo menos 20 competidores. Centenas de pessoas acompanharam a competição, que tem como atração principal o brinquedo, o carrinho de rolimã, que é feito pelos próprios pilotos e marcou época nos anos 80 e 90.

Homenagem

Na edição deste ano foi realizada uma homenagem ao vidraceiro Emerson Reis, morto em uma situação ainda não muito bem esclarecida ocorrida no Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) em outubro de 2018. Emerson foi o idealizador dos circuitos de rolimã em Vitória, como no Bairro da Penha.

No bairro Santa Martha, a descida dos carrinhos é feita na ladeira da Rua Léa. Em um percurso de 200 metros, com duas curvas e até um quebra-molas durante o trajeto, os participantes chegam a atingir uma velocidade de 50 quilômetros por hora.

A grande maioria dos competidores tem entre 30 e 50 anos. A paixão pelo brinquedo na infância faz com que muitos continuem praticando a descida de rolimã até os dias de hoje, como o piloto Valmir Dantas, 44, que se emociona em lembrar das brincadeiras de criança, agora levada a sério. "Desde criança a gente brinca, mas já tem 8 anos que estou competindo. É emocionante, porque a gente lembra das dificuldades das comunidades em ter lazer e o rolimã sempre foi um apoio de lazer para a comunidade carente".

Outros buscam manter a tradição e fazem de tudo para passar adiante a paixão pelos rolimãs. É o caso do competidor Patrick Ribeiro, 31, que faz questão de ter o filho Patrick, de 9 anos, acompanhando e participando de tudo. "Criança só quer saber de internet, essa coisas. Aí vem ver a brincadeira nossa de muito tempo atrás, tem que trazer pra ficar junto e brincar com a gente".

VEJA FOTOS DA COMPETIÇÃO

Com informações de José Carlos Schaeffer.

Este vídeo pode te interessar

