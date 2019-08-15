Home
Grande Vitória
Jovem é condenado a pagar R$ 30 mil por divulgar foto íntima da ex

Quando eram namorados, mulher enviou uma foto dela nua para o acusado. Quando terminaram, ele divulgou as imagens. Notícia se espalhou pela escola onde ela estudava