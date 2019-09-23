Vidas Bandidas

Jorge Come-Cru, o homem que devorava suas vítimas vivas no ES

No terceiro episódio da série Vidas Bandidas, conheça a história do criminoso que despertou terror no Noroeste do Estado pela forma sanguinária que agia

Publicado em 23 de setembro de 2019

Medo que beirava ao terror, curiosidade pela forma que agia e até mesmo uma admiração inacreditável. Jorge Come-Cru foi um dos grandes criminosos que atuou no Noroeste do Espírito Santo, na década de 50, e despertou sentimentos diversos entre os capixabas.

Considerado um dos maiores pistoleiros do Estado, ele agia como segurança do professor baiano Udelino Alves de Matos, durante a tentativa de criar o Estado União de Jeová, na região contestada por Minas Gerais, que queria chegar ao mar, e Espírito Santo.

A história foi relembrada na série em podcast "Vidas Bandidas", que pode ser escutada nas principais plataformas de áudio, como Spotify e iTunes.

Maxilar quebrado, língua arrancada, corpo devorado. Tudo com a vítima ainda viva. A história de barbárie que parece ficção foi registrada em documentos dos anos 50 e narrada por testemunhas que viveram o terror de conhecer Deroci Laurindo da Silva, o Jorge Come-Cru. A vida bandida que ele assumiu atravessou décadas através de documentos da época e narrativas passadas de geração para geração.

