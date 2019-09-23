Home
>
Grande Vitória
>
Jorge Come-Cru, o homem que devorava suas vítimas vivas no ES

Jorge Come-Cru, o homem que devorava suas vítimas vivas no ES

No terceiro episódio da série Vidas Bandidas, conheça a história do criminoso que despertou terror no Noroeste do Estado pela forma sanguinária que agia

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Sullivan Silva

[email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2019 às 18:46

 - Atualizado há 6 anos

Medo que beirava ao terror, curiosidade pela forma que agia e até mesmo uma admiração inacreditável. Jorge Come-Cru foi um dos grandes criminosos que atuou no Noroeste do Espírito Santo, na década de 50, e despertou sentimentos diversos entre os capixabas.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Considerado um dos maiores pistoleiros do Estado, ele agia como segurança do professor baiano Udelino Alves de Matos, durante a tentativa de criar o Estado União de Jeová, na região contestada por Minas Gerais, que queria chegar ao mar, e Espírito Santo. 

A história foi relembrada na série em podcast "Vidas Bandidas", que pode ser escutada nas principais plataformas de áudio, como Spotify e iTunes.

> Confira como ouvir os podcast de Vidas Bandidas

> Podcast Vidas Bandidas: as fugas espetaculares de Pedro Grosso

> Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80

Maxilar quebrado, língua arrancada, corpo devorado. Tudo com a vítima ainda viva. A história de barbárie que parece ficção foi registrada em documentos dos anos 50 e narrada por testemunhas que viveram o terror de conhecer Deroci Laurindo da Silva, o Jorge Come-Cru. A vida bandida que ele assumiu atravessou décadas através de documentos da época e narrativas passadas de geração para geração.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais