Jogo do Brasil provoca caos no trânsito da Grande Vitória

Quem deixou pra sair 'em cima da hora' para ver o jogo do Brasil na Copa do Mundo enfrentou problemas no trânsito da Grande Vitória nesta quinta-feira (6). Por volta das 12h, o tráfego já estava comprometido nas principais vias de Vitória. A Seleção Brasileira enfrenta a Bélgica e a partida começa às 15h.
Além da tarifa dinâmica nas alturas nos aplicativos de transporte particular, os ônibus também enfrentaram tráfego muito lento e congestionamento nas ruas da cidade.
Quem precisava sair do Centro de Vitória com destino para Jardim da Penha, por exemplo, teve que ter paciência ao passar pelas avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes, Nossa Senhora dos Navegantes, Américo Buaiz e começo da Avenida Dante Michelini.
No sentido contrário, muito trânsito também, desde a Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha. A aglomeração de motoristas tentando acessar a Terceira Ponte deu um nó no trânsito em Vitória.
Um internauta registrou uma foto da Terceira Ponte sentido Vitória x Vila Velha e, por volta das 13h30, o tráfego já estava congestionado no local.