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EM VITÓRIA

Itararé ganha academia popular de idosos na próxima semana

Além disso, academia popular existente ganhará cobertura

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 12:14
02/06/2018 - A Academia Popular de Itararé, em Vitória, será coberta após parceria da prefeitura com empresa Crédito: Yuri Barichivich
Os moradores de Itararé, que já conta com uma Academia Popular na praça principal, terão nesta terça-feira (5) um incentivo a mais para a prática de vida saudável: vão receber uma Academia Popular da Pessoa idosa (APPI), às 10h30.
São sete aparelhos modernos em inox e resistentes à ação do tempo. Eles são de baixo impacto e possuem o objetivo de alongar, de fortalecer, de desenvolver a musculatura e de trabalhar a capacidade aeróbica. Todos os equipamentos - caminhada, simulação de remada, alongador, entre outros - contribuem para melhorar a estrutura física dos idosos nas atividades do cotidiano.
"A comunidade de Itararé tem uma praça completa para todas as idades. A Academia Popular é um grande sucesso. Estamos entregando agora a Academia Popular da Pessoa Idosa (APPI) para que a terceira idade possa praticar atividade física com segurança em equipamentos modernos e de alta qualidade", disse o secretário de Esportes e Lazer, Waguinho Ito.
COBERTURA DA ACADEMIA POPULAR
Durante a solenidade, será dada a ordem de serviço para cobertura da academia popular já existente, que possui 360 m². O serviço será feito em parceria com a Unimed, em troca de uma placa de publicidade no local, e que as obras comecem nos próximos dias. 
"Procuramos parceiros comprometidos com o desenvolvimento social das nossas comunidades. O objetivo do Projeto Adote o Verde/Adote uma Praça é somar esforços para construirmos juntos uma cidade mais feliz e humana", afirmou o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Henrique Valentim.
Vitória possui 38 academias. Muitas estão em processo de substituição de aparelhos.

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