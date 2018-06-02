Itararé ganha academia popular de idosos na próxima semana

02/06/2018 - A Academia Popular de Itararé, em Vitória, será coberta após parceria da prefeitura com empresa Crédito: Yuri Barichivich

Os moradores de Itararé, que já conta com uma Academia Popular na praça principal, terão nesta terça-feira (5) um incentivo a mais para a prática de vida saudável: vão receber uma Academia Popular da Pessoa idosa (APPI), às 10h30.

São sete aparelhos modernos em inox e resistentes à ação do tempo. Eles são de baixo impacto e possuem o objetivo de alongar, de fortalecer, de desenvolver a musculatura e de trabalhar a capacidade aeróbica. Todos os equipamentos - caminhada, simulação de remada, alongador, entre outros - contribuem para melhorar a estrutura física dos idosos nas atividades do cotidiano.

"A comunidade de Itararé tem uma praça completa para todas as idades. A Academia Popular é um grande sucesso. Estamos entregando agora a Academia Popular da Pessoa Idosa (APPI) para que a terceira idade possa praticar atividade física com segurança em equipamentos modernos e de alta qualidade", disse o secretário de Esportes e Lazer, Waguinho Ito.

COBERTURA DA ACADEMIA POPULAR

Durante a solenidade, será dada a ordem de serviço para cobertura da academia popular já existente, que possui 360 m². O serviço será feito em parceria com a Unimed, em troca de uma placa de publicidade no local, e que as obras comecem nos próximos dias.

"Procuramos parceiros comprometidos com o desenvolvimento social das nossas comunidades. O objetivo do Projeto Adote o Verde/Adote uma Praça é somar esforços para construirmos juntos uma cidade mais feliz e humana", afirmou o secretário de Desenvolvimento da Cidade, Henrique Valentim.