Um incêndio em uma casa no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas crianças, de 3 e 6 anos de idade, mortas carbonizadas na madrugada deste sábado (21). O Corpo de Bombeiros avalia preliminarmente que algum aparelho eletrônico possa ter causado o fogo. Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Your browser does not support the audio element. Irmãos de 3 e 6 anos morrem carbonizados em Linhares

De acordo com um amigo da família, o pai, que é pastor, estava sozinho na residência com as duas crianças porque a esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Por volta das 2h deste sábado (21) o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando, quando identificou o fogo.

Ele tentou socorrê-los, mas, como o quarto estava com a porta encostada por causa do ar-condicionado, ele não conseguiu movimentar a maçaneta, por conta da temperatura. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente.

Com informações de Kaio Henrique, da TV Gazeta.