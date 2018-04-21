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Fogo no quarto

Irmãos de 3 e 6 anos morrem carbonizados em Linhares

Fogo começou no quarto das crianças, que estava com a porta fechada por causa do ar-condicionado

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 12:10
Um incêndio em uma casa no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou duas crianças, de 3 e 6 anos de idade, mortas carbonizadas na madrugada deste sábado (21). O Corpo de Bombeiros avalia preliminarmente que algum aparelho eletrônico possa ter causado o fogo. Os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
Irmãos de 3 e 6 anos morrem carbonizados em Linhares
De acordo com um amigo da família, o pai, que é pastor, estava sozinho na residência com as duas crianças porque a esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Por volta das 2h deste sábado (21) o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando, quando identificou o fogo.
Ele tentou socorrê-los, mas, como o quarto estava com a porta encostada por causa do ar-condicionado, ele não conseguiu movimentar a maçaneta, por conta da temperatura. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente.
Com informações de Kaio Henrique, da TV Gazeta.
Os irmãos Cauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

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