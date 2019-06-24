Home
Inverno com pouco frio e mais seco no ES, diz Climatempo

De acordo com o Climatempo, a estação deverá ser marcada pela presença do fenômeno El Niño, que impede a chegada de frentes frias e formação de nuvens de chuva