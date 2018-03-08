Internautas relatam problemas para cadastro na CNH Social

Carteira de habilitação gratuita é oferecida pelo Detran Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Nesta quarta-feira (7), primeiro dia de cadastro do programa CNH Social 2018, internautas reclamaram de dificuldades para fazer a inscrição para a carteira de habilitação gratuita, e afirmam que não conseguem chegar ao final do cadastro pois recebem mensagens de que os dados apresentados são incompatíveis.

Uma servidora pública tentou fazer a inscrição para o filho durante todo o dia, mas não conseguiu. Segundo ela, o cadastro nunca é completado. "Ele está ansioso para tirar a carteira de motorista e quer aproveitar a oportunidade. A gente sabe que não tem vaga para todo mundo, mas fica frustrado quando não tem nem a oportunidade de tentar", conta.

O irmão dela, que também tentou se inscrever, recebe a mensagem de que o CPF informado não condiz com aquele cadastrado na Receita Federal. Já o marido não conseguiu pois foi informado pelo sistema que é analfabeto e, por isso não pode tirar carteira de habilitação. "Meu marido faz graduação. Não é analfabeto", afirmou.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran- ES), os dados informados pelo usuário no ato da inscrição são validados eletronicamente com os dados do CadÚnico  Cadastro Único do Governo Federal.

Quando a pessoa recebe a mensagem de "dados inconsistentes" é porque os dados informados não correspondem aos do CadÚnico ou o registro no cadastro está desatualizado.

Neste caso, o Detran orienta o usuário a se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do seu município onde fez o registro para verificar o seu cadastro.

MIL CADASTROS POR HORA

Até as 16 horas desta quarta-feira (07), o programa CNH Social 2018 já tinha 16 mil inscritos, sete mil a mais do que o número de vagas disponíveis. Um total de 65 mil pessoas acessaram o site do programa, sendo que 12.600 pessoas de outros estados acessaram as informações sobre o programa capixaba. Os acessos foram principalmente dos estados vizinhos ou próximos ao Espírito Santo, liderados pelo Rio de Janeiro, seguido por Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

O programa é voltado para pessoas residentes no Espírito Santo e também habilitadas no Estado, nos casos de adição e mudança de categoria. Os usuários capixabas totalizaram 52.400 acessos. Os principais interessados que acessaram o site do programa são de Vila Velha, com 26 mil acessos provenientes do município, vindo na sequência os moradores de Serra, com 8.800 acessos, e Vitória, com 7.500, na Grande Vitória. O interior aparece entre os principais interessados com 4.100 acessos de São Mateus e 3.400 de Linhares.

O Programa CNH Social 2018 oferece formação, qualificação e habilitação profissional para condutores de veículos. Serão disponibilizadas 9 mil vagas que serão distribuídas em três fases de inscrição. Deste total, 40% das vagas serão distribuídas para a Região Metropolitana da Grande Vitória, e 60%, para o interior do Estado. As inscrições para a primeira fase, em que serão disponibilizadas 3 mil vagas, começaram nesta quarta-feira (07) e vão até o dia 05 de abril.

Para se inscrever no programa, é necessário que o candidato esteja ou venha a se inscrever no CadÚnico  Cadastro Único do Governo Federal, seja maior de 18 anos e tenha renda familiar de até dois salários mínimos.

O programa social possibilitará o acesso gratuito de pessoas de baixa renda à obtenção da primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e mudança de categoria C (caminhão com até 6 mil Kg), D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).