Internautas registram chuva de granizo em Brejetuba

Registro de chuva de granizo em Brejetuba, na tarde deste domingo (16) Crédito: Juvenal Cocô

(veja fotos abaixo) . O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta semana, um alerta de temporais, com chuva forte, raios e rajadas de vento, além de queda de granizo para 39 cidades. O lavrador Juvenal Côco, de 57 anos, afirma que a lona de estufa de café chegou a ser perfurada por conta do granizo. Moradores de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram chuva de granizo na tarde deste domingo (16)O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta semana,, raios e rajadas de vento, além de queda de granizo para 39 cidades. O lavrador Juvenal Côco, de 57 anos, afirma que a lona de estufa de café chegou a ser perfurada por conta do granizo.

Juvenal, que mora no município desde que nasceu, conta que a chuva durou cerca de três minutos e que é a primeira vez que presenciou dessa maneira. "Ficou uma situação tensa. Graças a Deus durou poucos minutos, pois foram muitas pedras", diz.

O professor Cristiano Mendonça, que vive em Brejetuba há oito meses, diz ter sido a primeira vez, neste ano, que viu chuva de granizo. "Foi assustador. O temporal chegou já de início, com gelo, depois as pedras começaram a ficar maiores". De acordo com ele, a chuva veio acompanhada de raios.

PREVISÃO DO TEMPO

A última semana do inverno começa com chuva no Espírito Santo . O clima ameno deste domingo (16) deve se manter pelo menos até terça-feira (18), com tempo nublado e chuva em boa parte do Estado. Esta segunda-feira (17), de acordo com o Incaper, será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora, com possibilidade de pancadas à tarde na região Sul e Serrana, e também na Grande Vitória.