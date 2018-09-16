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Região Serrana

Internautas registram chuva de granizo em Brejetuba

'Foi assustador. O temporal chegou já de início, com gelo, depois as pedras começaram ficar maiores', contou o morador Cristiano Mendonça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 20:40

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 20:40

Registro de chuva de granizo em Brejetuba, na tarde deste domingo (16) Crédito: Juvenal Cocô
Moradores de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram chuva de granizo na tarde deste domingo (16) (veja fotos abaixo). O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta semana, um alerta de temporais, com chuva forte, raios e rajadas de vento, além de queda de granizo para 39 cidades. O lavrador Juvenal Côco, de 57 anos, afirma que a lona de estufa de café chegou a ser perfurada por conta do granizo.  
Juvenal, que mora no município desde que nasceu, conta que a chuva durou cerca de três minutos e que é a primeira vez que presenciou dessa maneira. "Ficou uma situação tensa. Graças a Deus durou poucos minutos, pois foram muitas pedras", diz. 
O professor Cristiano Mendonça, que vive em Brejetuba há oito meses, diz ter sido a primeira vez, neste ano, que viu chuva de granizo. "Foi assustador. O temporal chegou já de início, com gelo, depois as pedras começaram a ficar maiores". De acordo com ele, a chuva veio acompanhada de raios. 
PREVISÃO DO TEMPO
A última semana do inverno começa com chuva no Espírito Santo. O clima ameno deste domingo (16) deve se manter pelo menos até terça-feira (18), com tempo nublado e chuva em boa parte do Estado. Esta segunda-feira (17), de acordo com o Incaper, será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora, com possibilidade de pancadas à tarde na região Sul e Serrana, e também na Grande Vitória.
Na Grande Vitória os termômetros devem variar entre 20 °C e 25 °C, enquanto na região Serrana faz um pouco mais de frio com mínima de 13 ºC. A chuva promete deixar o tempo fresco, com máxima de 28 ºC na região Norte.

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