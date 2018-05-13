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Infestação

Interior do ES: quantidade de Esperanças impressiona moradores

A infestação desses bichinhos é provocada, entre outros motivos, pela mudança de estação

Publicado em 13 de Maio de 2018 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2018 às 14:29
Esperanças invadiram o interior do Espírito Santo Crédito: Marluse Vazzoler
Nos últimos dias você já deve ter visto uma Esperança por aí. Não é só a Grande Vitória que tem ficado infestada dos bichinhos verdes. As cidades do interior, como Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Itarana, Itaguaçu e Baixo Guandu também estão cheias desses insetos.
A popular Esperança já ocupou uma parede inteira da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no começo deste mês e é vista com frequência nas orlas das prais. O biólogo e comentarista da Rádio CBN Vitória, Marco Bravo, explica que a infestação desses bichinhos é provocada, entre outros motivos, pela mudança de estação.
"Essa infestação, geralmente, acontece nas mudanças de estação. Nós saímos do verão e entramos no outono, então a mudança do clima também proporciona esse aparecimento. Mas, principalmente, a ausência de predadores. Está relacionada a desmatamento, forma irregular de urbanização. E vai passar, daqui a pouco elas desaparecem. Esses animais têm ciclo de vida curto", explica o biólogo.
Esperanças invadiram o interior do Espírito Santo Crédito: Marluse Vazzoler

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