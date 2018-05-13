Interior do ES: quantidade de Esperanças impressiona moradores

A popular Esperança já ocupou uma parede inteira da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no começo deste mês e é vista com frequência nas orlas das prais. O biólogo e comentarista da Rádio CBN Vitória, Marco Bravo, explica que a infestação desses bichinhos é provocada, entre outros motivos, pela mudança de estação.

"Essa infestação, geralmente, acontece nas mudanças de estação. Nós saímos do verão e entramos no outono, então a mudança do clima também proporciona esse aparecimento. Mas, principalmente, a ausência de predadores. Está relacionada a desmatamento, forma irregular de urbanização. E vai passar, daqui a pouco elas desaparecem. Esses animais têm ciclo de vida curto", explica o biólogo.