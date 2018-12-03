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Previsão do Tempo

Instabilidade se afasta e chuvas diminuem a partir desta terça no ES

O Climatempo informa que, nesta terça (4), chuvas fracas ainda caem, mas o sol volta a aparecer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 14:58

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 14:58

Tempo nublado muda o cenário do verão na Grande Vitória Crédito: Marcelo Prest
A semana começa no Espírito Santo com o tempo instável mais uma vez. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de atenção por conta da previsão de chuvas fortes e tempestades de raio ainda para esta segunda-feira (3), e o Climatempo reforça o tempo carregado por todo ES.
Nesta segunda-feira (3) as instabilidades mantêm o tempo carregado em todo Estado, com predomínio de céu encoberto e chuva ao longo do dia podendo ser de forte intensidade. A temperatura máxima pode chegar a 26°C e a mínima prevista é de 22°C.
> Alerta de chuva forte e tempestade de raios nesta segunda-feira no ES
O risco para as chuvas fortes vai desde o Centro-sul até os municípios que fazem divisa com Minas Gerais.
Para terça-feira (4), as áreas de instabilidade se afastam e o sol volta a aparecer, mas entre muitas nuvens. Pode chover fraco durante o dia, inclusive na Grande Vitória. Máxima esperada de 26°C e mínima de 20°C.

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