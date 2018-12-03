Instabilidade se afasta e chuvas diminuem a partir desta terça no ES

Tempo nublado muda o cenário do verão na Grande Vitória Crédito: Marcelo Prest

Nesta segunda-feira (3) as instabilidades mantêm o tempo carregado em todo Estado, com predomínio de céu encoberto e chuva ao longo do dia podendo ser de forte intensidade. A temperatura máxima pode chegar a 26°C e a mínima prevista é de 22°C.

O risco para as chuvas fortes vai desde o Centro-sul até os municípios que fazem divisa com Minas Gerais.