Inpe emite alerta de chuva forte com raios e vendaval para o ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu novo alerta de chuvas intensas com raios para o Espírito Santo. O aviso de atenção é válido até as 23h59 desta quinta-feira (5).
Segundo o Inpe, para esta quinta também há um alerta extra de vendaval. Podem ser registradas rajadas de 60 km/h a 90 km/h.
O alerta é válido para 51 cidades capixabas, inclusive para a Grande Vitória. Ainda de acordo com o instituto, há riscos de queda árvores e destelhamento de casas.
O órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, por conta do risco de queda pelo vento. O Inpe também orienta seguir eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes.