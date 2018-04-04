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Clima

Inpe emite alerta de chuva forte com raios e vendaval para o ES

Ventos podem variar entre 61 km/h e 90 km/h, segundo o Inpe. Previsão é válida até às 00h desta quinta-feira (5)

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 19:40
Alerta de vendaval para cidades capixabas é válido até as 23h59 desta quinta (5) Crédito: Reprodução/Inpe
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu novo alerta de chuvas intensas com raios para o Espírito Santo. O aviso de atenção é válido até as 23h59 desta quinta-feira (5).
Segundo o Inpe, para esta quinta também há um alerta extra de vendaval. Podem ser registradas rajadas de 60 km/h a 90 km/h.
O alerta é válido para 51 cidades capixabas, inclusive para a Grande Vitória. Ainda de acordo com o instituto, há riscos de queda árvores e destelhamento de casas.
O órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, por conta do risco de queda pelo vento. O Inpe também orienta seguir eventuais recomendações da Defesa Civil e das demais autoridades competentes.

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