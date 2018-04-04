Inpe emite alerta de chuva forte com raios e vendaval para o ES

Alerta de vendaval para cidades capixabas é válido até as 23h59 desta quinta (5) Crédito: Reprodução/Inpe

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu novo alerta de chuvas intensas com raios para o Espírito Santo. O aviso de atenção é válido até as 23h59 desta quinta-feira (5).

Segundo o Inpe, para esta quinta também há um alerta extra de vendaval. Podem ser registradas rajadas de 60 km/h a 90 km/h.

O alerta é válido para 51 cidades capixabas, inclusive para a Grande Vitória. Ainda de acordo com o instituto, há riscos de queda árvores e destelhamento de casas.