Inmet emite alerta de chuva forte para o ES

O aviso é válido até às 11h deste sábado (09). No domingo (10), o tempo deve continuar nublado, com chuva a qualquer hora do dia

Publicado em 8 de fevereiro de 2019 às 21:20 - Atualizado há 6 anos

Chuva na janela Crédito: Pixabay

Há previsão de chuva forte para o Espírito Santo neste final de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuva de até 30 mm por hora ou 50 mm durante este sábado (09) em todo o Estado. O aviso é válido até às 11h deste sábado. No domingo, o dia será de sol, com chuva na Região Norte

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado, a presença da umidade marítima mantém as condições de instabilidade por todo o Espírito Santo. Há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões.

Na Grande Vitória, o tempo fica encoberto com possibilidade de pancada rápida de chuva com trovoadas. A temperatura mínima será de 22 °C e máxima de 32 °C. Na Região Sul, o sol aparece entre nuvens. Pode chover na região. A temperatura mínima será de 21 °C e máxima de 33 °C. Na Região Norte há previsão de chuva com possíveis trovoadas. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

Domingo

No domingo o sol volta a aparecer. Apenas no extremo norte capixaba pode chover. As demais áreas do Estado terão dia de sol e poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Na Grande Vitória a temperatura mínima será de 22 °C e pode chegar a 33 °C.

Na Região Sul, o vento sopra de moderado a forte no litoral, mas não há previsão de chuva. Já na Região Norte pode chover rápido ao longo do dia, mas o calor continua e os termômetros podem 35°C.

