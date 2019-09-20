Home
>
Grande Vitória
>
Incêndio na Vila Rubim: prédio tem risco de desabar, diz Bombeiros

Incêndio na Vila Rubim: prédio tem risco de desabar, diz Bombeiros

A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta, que está no local do incêndio. Estrutura de prédio pode ter sido comprometida pelo calor das chamas