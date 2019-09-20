Incêndio na Vila Rubim: loja não tinha alvará do Corpo de Bombeiros

20/09/2019 - Incêndio na Vila Rubim, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

loja de couros e tecidos que pegou fogo na Vila Rubim, no Centro de Vitória, na tarde desta sexta-feira (20), não tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Carlos Wagner Borges. O local está sem alvará desde 2017. Questionado se esse tipo de estabelecimento precisa de autorização especial para armazenar o material, ele explicou. na, no, na tarde desta sexta-feira (20), não tem alvará de funcionamento do. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Carlos Wagner Borges. O local está sem alvará desde 2017. Questionado se esse tipo de estabelecimento precisa de autorização especial para armazenar o material, ele explicou.

"Não tem autorização especial, mas precisa cumprir tudo aquilo que o Corpo de Bombeiros determina para que venha ter o alvará. São várias exigências como, por exemplo, rota de fuga, extintores de incêndio. Dependendo do tamanho da loja, sistema hidráulico preventivo. Essa loja não tinha o alvará desde setembro de 2017", detalhou.





Incêndio na Vila Rubim: água e gerador de energia chegam para auxiliar no combate as chamas e iluminação do local Crédito: Carlos Alberto Silva

Perguntado se a loja corre risco de desabar, ele explicou que as paredes podem ter um colapso — por conta da intensidade da queima e da temperatura elevada.

Mas a estrutura das edificações laterais não correm risco de desabamento. Temos cerca de dez casas ao fundo do local que está pegando fogo. Jatos de água são jogados na parede do prédio para fazer um trabalho de resfriamento para impedir que haja complicação na estrutura ao lado Carlos Wagner, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

Ele explicou, ainda, que não faltou água em momento nenhum da operação, e que um hidrante próximo ajudou no combate.

"A HISTÓRIA ESTÁ MORRENDO AQUI"

Incêndio na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita

De acordo com um funcionário da loja de couros, tecidos e decorações, de 35 anos, que preferiu não se identificar, o fogo teve início no galpão, que fica na Rua Duarte Lemos, na Vila Rubim.

É uma história que está morrendo aqui. Dói para nós que somos funcionários, dói muito mais para o proprietário que construiu esse império e agora vê tudo ser consumido pelas chamas

Ele relatou ainda que o fogo teria começado no galpão da própria loja e se alastrou para parte da frente, já na Avenida Anair Azevedo Silva. "Estávamos em quatro funcionários, ninguém ficou ferido. Só não sei como o fogo começou", disse.

O portuário Antonino Pereira da Silva, de 59 anos, relatou que estava dormindo quando percebeu o incêndio. "Eu moro em frente ao galpão. Quando vi, a fumaça já tinha tomado conta da minha casa e o calor era insuportável, eu só consegui levantar e pegar a chaves para sair correndo", disse.

Incêndio na Vila Rubim: o portuário, Antonino Pereira da Silva, de 59 anos, relata que mora próximo ao galpão que pegou fogo e devido ao calor, só deu tempo de pegas as chaves da residência e sair correndo Crédito: Esthefany Mesquita