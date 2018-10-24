Incêndio em subestação faz Cesan paralisar abastecimento de água

Devido a um incêndio ocorrido em uma subestação elétrica da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), na madrugada desta quarta-feira (24), a companhia afirma que foi necessário uma paralisação emergencial no abastecimento de água em bairros de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana.
O incêndio, segundo a Cesan, foi controlado, mas não há previsão de conclusão dos serviços de reparo e adverte que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.
A dona de casa Evani Nascimento, de 45 anos, reclamou que no bairro São Cristóvão, em Vitória, começou a faltar água já durante a noite de terça-feira (23).
Começamos a perceber que desde ontem estava faltando água. Depois da manutenção, caiu um pouco, mas hoje é quarta-feira e estamos sem nada na caixa. Da rua só vem um barulho, mas nada de água, declarou. Confira a lista dos bairros que estão com abastecimento paralisado.
VILA VELHA
ARAÇÁS
ARIBIRI
ATAÍDE
ALECRIM
ALVORADA
ARGOLAS
BOA VISTA I
BOA VISTA II
BRISAMAR
CAVALIERE
CENTRO VILA VELHA
COBILÂNDIA
CHÁCARA DO CONDE
COBI DE BAIXO
COBI DE CIMA
COCAL
COQUEIRAL ITAPARICA
CRISTÓVÃO COLOMBO
DARLY SANTOS
DIVINO ESPÍRITO SANTO
DOM JOÃO BATISTA
GAROTO
GLÓRIA
GUARANHUNS
IBES
ILHA DA CONCEIÇÃO
ILHA DAS FLORES
ILHA DOS AYRES
ILHA DOS BENTOS
INDUSTRIAL
ITAPUÃ
JABURUNA
JARDIM ASTECA
JARDIM COLORADO
JARDIM DO VALE
JARDIM GUADALAJARA
JARDIM GUARANHUNS
JARDIM MARILÂNDIA
JOCKEY DE ITAPARICA
NOSSA SENHORA DA PENHA
NOVA AMÉRICA
NOVA ITAPARICA
NOVO MÉXICO
OLARIA
PAUL
PEDRA DOS BÚZIOS
PLANALTO
PONTAL DAS GARÇAS
PRAIA DA COSTA
PRAIA DAS GAIVOTAS
PRAIA DE ITAPARICA
PRIMEIRO DE MAIO
RESIDENCIAL COQUEIRAL
RIO MARINHO
SANTA CLARA
SANTA INÊS
SANTA MÔNICA
SANTA MÔNICA POPULAR
SANTA RITA
SANTOS DUMONT
SAGRADA FAMÍLIA
SÃO TORQUATO
SOTECO
VALE ENCANTADO
VILA GARRIDO
VILA GUARANHUNS
VILA NOVA
VILA BATISTA
VISTA DA PENHA
ZUMBI DOS PALMARES
VIANA
AREINHA
ARLINDO VILLASCHI
CAMPO VERDE
CANAÃ
CAXIAS DO SUL
MARCÍLIO DE NORONHA
MORADA BETHÂNIA
NOVA BETHÂNIA
PARQUE INDUSTRIAL
PRIMAVERA
UNIVERSAL
VILA BETHÂNIA
VITÓRIA
ANDORINHAS
ARIOVALDO FAVALESSA
BARRO VERMELHO
BENTO FERREIRA
BONFIM
BELA VISTA
CARATOÍRA
COMDUSA
CONSOLAÇÃO
CONQUISTA
DA PIEDADE
DO CABRAL
DO MOSCOSO
DO QUADRO
DA PENHA
DE LOURDES
DO CRUZAMENTO
ENSEADA DO SUÁ
ESTRELINHA
FRADINHOS
FONTE GRANDE
FORTE SÃO JOÃO
GRANDE VITÓRIA
GURIGICA
HORTO
ILHA DAS CAIEIRAS
INHANGUETÁ
ILHA DE SANTA MARIA
ILHA DO BOI
ILHA DO FRADE
ILHA DO PRÍNCIPE
ITARARÉ
JESUS DE NAZARETH
JOANA D´ARC
JUCUTUQUARA
MÁRIO CYPRESTE
MARUÍPE
MONTE BELO
NAZARETH
NOVA PALESTINA
PARQUE MOSCOSO
PRAIA DO CANTO
PRAIA DO SUÁ
REDENÇÃO
RESISTÊNCIA
ROMÃO
SANTA CLARA
SANTA TEREZA
SANTO ANDRÉ
SANTO ANTÔNIO
SANTOS REIS
SÃO PEDRO
SANTA CECÍLIA
SANTA HELENA
SANTA LÚCIA
SANTA LUÍZA
SANTA MARTHA
SANTOS DUMONT
SÃO BENEDITO
SÃO CRISTÓVÃO
SÃO JOSÉ
TABUAZEIRO
UNIVERSITÁRIO
VILA RUBIM
VITÓRIA CENTRO
CARIACICA
ALICE COUTINHO
ALTO DA BOA VISTA
ALTO LAGE
APARECIDA
BANDEIRANTES
BELA AURORA
BELA VISTA
BOA SORTE
CAMPINA GRANDE
CAMPO BELO
CAMPO GRANDE
CAMPO VERDE
CASTELO BRANCO
CRUZEIRO DO SUL
DOM BOSCO
EXPEDITO
FLEXAL I
FLEXAL II
GRAÙNA
ITACIBÁ
ITANGUÀ
ITAPEMIRIM
ITAQUARI
JARDIM AMÉRICA
JARDIM CAMPO GRANDE
JARDIM DE ALAH
MARACANÃ
MORADA DE SANTA FÉ
MUCURI
NOVA BRASÍ]LIA
NOVA CAMPO GRANDE
NOVA CANAÃ
NOVA VALVERDE
NOVO BRASIL
NOVO HORIZONTE
OPERÁRIO
ORIENTE
PADRE GABRIEL
PARQUE GRAMADO
PIRANEMA
PLANETA
PORTO DE SANTANA
PORTO NOVO
PRESIDENTE MÉDICI
RETIRO SAUDOSO
RIO BRANCO
RIO MARINHO
ROSA DA PENHA
SANTA BÁRBARA
SANTA CECÍLIA
SANTA LUZIA
SANTA PAULA
SANTANA
SANTO ANDRÉ
SÃO BENEDITO
SÃO CONRADO
SÃO FRANCISCO
SÃO GERALDO
SÃO GERALDO II
SÃO GONÇALO
SERRA DO ANIL
SOTELÂNDIA
SOTEMA
TABAJARA
TIRADENTES
TUCUM
VALE DOS REIS
VALE ESPERANÇA
VASCO DA GAMA
VERA CRUZ
VILA CAPIXABA
VILA INDEPENDÊNCIA
VILA ISABEL
VILA PALESTINA
VILA PRUDÊNCIO
VISTA DOURADA
VISTA MAR