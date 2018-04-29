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Coqueiral de Itaparica

Incêndio destrói loja em Vila Velha

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos na ocorrência, mas o prejuízo material é total

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 12:44
 
Um incêndio atingiu e destruiu totalmente uma loja de estofados na Rua Itaiabaia, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na manhã deste domingo. De acordo com o capitão Willi, chefe de operação do Corpo de Bombeiros da Grande Vitória, o prejuízo foi total. Quando a equipe chegou, o fogo já tinha se alastrado devido aos materiais potencialmente combustíveis no local, como madeiras. 
Apesar de a loja fazer parte de uma galeria, somente a unidade foi destruída. O forro de uma loja de colchões, que fica ao lado, chegou a ceder, mas nenhum produto foi destruído. Não houve registro de feridos.
O proprietário do estabelecimento atingido pelas chamas estava em Iconha, na região Sul do Espírito Santo, quando foi comunicado que a loja havia sido destruída.
O internauta Pedro Dutra seguia para a igreja, quando viu a a fumaça intensa e as chamas que tomaram conta do estabelecimento. Veja vídeo registrado por ele:
 
Segundo o Corpo de Bombeiros, somente uma perícia vai mostrar o que provocou o incêndio.
Incêndio destrói loja em Vila Velha
 

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