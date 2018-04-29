



Um incêndio atingiu e destruiu totalmente uma loja de estofados na Rua Itaiabaia, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na manhã deste domingo. De acordo com o capitão Willi, chefe de operação do Corpo de Bombeiros da Grande Vitória, o prejuízo foi total. Quando a equipe chegou, o fogo já tinha se alastrado devido aos materiais potencialmente combustíveis no local, como madeiras.

Apesar de a loja fazer parte de uma galeria, somente a unidade foi destruída. O forro de uma loja de colchões, que fica ao lado, chegou a ceder, mas nenhum produto foi destruído. Não houve registro de feridos.

O proprietário do estabelecimento atingido pelas chamas estava em Iconha, na região Sul do Espírito Santo, quando foi comunicado que a loja havia sido destruída.

O internauta Pedro Dutra seguia para a igreja, quando viu a a fumaça intensa e as chamas que tomaram conta do estabelecimento. Veja vídeo registrado por ele:





Segundo o Corpo de Bombeiros, somente uma perícia vai mostrar o que provocou o incêndio.

Your browser does not support the audio element. Incêndio destrói loja em Vila Velha