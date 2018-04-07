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Taquara II

Incêndio de grandes proporções atinge empresa na Serra

Vários internautas enviaram fotos das chamas e da fumaça, que podem ser vistas de longe

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 10:38
Incêndio atinge empresa de logística na Serra Crédito: Barnarado Coutinho
Um incêndio de grandes proporções atinge uma empresa de logística no bairro Taquara II, na Serra, na manhã deste sábado (07). Moradores de diferentes bairros do município enviaram fotos da fumaça, que pode ser vista de longe. O Corpo de Bombeiros está no local.
O incêndio teria começado por volta das 5 horas da manhã e atingiu o galpão da empresa Serra Park. O estoque do lugar conta com produtos como eletrodomésticos, aparelhos de televisão e roupas. Nas casas e prédios o lado da empresa, moradores acordaram assustados.
"Todo mundo acordou preocupado. Nós ficamos com medo de que o fogo pudesse se alastrar, foi uma chama que subiu muito, mas neste momento só tem fumaça lá. Uma fumaça bem escura", disse a pedagoga Solange Souza, de 44 anos, que mora perto do local.
A fumaça também pode ser vista por quem passa pela BR 101, nas proximidades do posto BKR. Os motoristas devem redobrar a atenção. 
INÍCIO DO FOGO
O incêndio teria começado em um setor onde fica armazenado produtos de isopor. Também há muitos produtos de perfumaria, que poderiam ter alimentado ainda mais as chamas, segundo moradores.
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) informou que quatro equipes do Corpo de Bombeiros, com auxílio de caminhões pipa da Prefeitura, realizam o combate ao incêndio de médias proporções em um galpão de uma empresa de logística, no bairro Taquara II, em Serra.
"No local são armazenados eletrônicos, cosméticos, plástico, pneus, entre outros produtos. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda durante a madrugada, pelo vigilante do local, que informou o início do incêndio. Não há informações de feridos", conclui a nota.
PREFEITURA DA SERRA
De acordo com a Prefeitura da Serra, a Defesa Civil irá avaliar a estrutura e possíveis danos quando ela esfriar.
 

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