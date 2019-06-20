Home
>
Grande Vitória
>
Incêndio de casas na Piedade foi ataque para intimidar rivais, diz PM

Incêndio de casas na Piedade foi ataque para intimidar rivais, diz PM

A Polícia Militar afirma que as duas casas incendiadas pertencem a familiares de membros de um grupo criminoso que atua na Piedade