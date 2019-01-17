Home
>
Grande Vitória
>
Incêndio atinge vegetação na região da Pedra dos Dois Olhos em Vitória

Incêndio atinge vegetação na região da Pedra dos Dois Olhos em Vitória

O incidente aconteceu na Pedra dos Dois Olhos, em Tabuazeiro; de acordo com o Corpo de Bombeiros não há risco do fogo atingir as residências