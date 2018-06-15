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Centro de Vitória

Incêndio atinge loja no Centro de Vitória

O teto do imóvel cedeu e foi possível ver, de cima, o rastro de destruição; veja vídeo na reportagem

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 01:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 01:33
Incêndio atinge lojas no Centro de Vitória Crédito: Silvia
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja das Casas Bahia na Avenida Princesa Isabel,  Centro de Vitória, na noite desta quinta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, três caminhões da corporação foram utilizados no combate às chamas.
Por volta das 23h30, já não havia mais labaredas, mas os bombeiros continuaram no local para finalizar os trabalhos e extinguir o incêndio que destruiu completamente a loja. O teto do imóvel cedeu e foi possível ver, de cima, o rastro de destruição. Veja vídeo:
Um morador da região informou à reportagem do Gazeta Online que sentiu um cheiro forte de fumaça e, ao olhar pela janela, viu que as chamas já estavam altas. Ele, então, acionou o Corpo de Bombeiros, por volta das 22 horas. 
A dentista Desiree Vargas, de 47 anos, contou que todos os moradores do prédio onde mora deixaram seus apartamentos por conta do medo das chamas. Ainda segundo ela, não é a primeira vez que um incêndio atormenta os moradores do local. 
"Todos os moradores desceram do prédio, seja da ala que fica próximo ao incêndio ou da ala que fica do outro lado. Não é a primeira que algo do tipo acontece. A primeira vez foi com a Casas Pernambucanas há muitos anos. Então, até por isso, todo mundo aqui está com medo. Meu apartamento não foi atingido pela fumaça, pois moro do lado de cá da loja. Mas o medo fica", afirmou.
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