Incêndio atinge área de vegetação da ArcelorMittal na Serra

Incêndio atinge área de vegetação da ArcelorMittal Crédito: Foto leitor

Um incêndio atingiu a área de vegetação da ArcelorMittal, localizada em Cidade Continental, na Serra, no início da noite deste sábado (23). O Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio da empresa estiveram no local para combater as chamas. Não houve feridos e os focos de incêndio foram extintos.

Esta é a segunda ocorrência em menos de um mês. No último dia 1º, a mesma região foi atingida. Na ocasião, um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas. Ninguém ficou ferido e nenhuma residência foi atingida.

Segundo informações da empresa, o incêndio deste sábado foi de pequenas proporções e atingiu a parte de um terreno externo da usina da ArcelorMittal, que fica localizada próxima a Avenida Ártica, que liga Cidade Continental a Praia de Carapebus.

Alguns moradores chegaram a colocar galhos de árvores na via para alertar os motoristas que trafegavam pelo local de que algo estaria ocorrendo na pista. Ainda não se sabe causa do novo incêndio.

Mas, um guarda municipal que trabalha na região e preferiu não ser identificado, disse que algumas atitudes de pessoas que passam no local ou que moram lá, junto a vegetação seca, podem ter provocado o incêndio, como fogo nos quintais para espantar os mosquitos, nesse caso fagulhas poderiam ter voado, e jogar guimbas de cigarros próximo a área da empresa.

Notas na íntegra

ARCELORMITTAL

"A ArcelorMittal Tubarão informa que houve uma ocorrência de pequenas proporções em terreno externo à usina e sem riscos para as comunidades do entorno. Acrescenta que os bombeiros civis da empresa e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e já controlaram a situação. A empresa informa que os órgãos competentes foram acionados para investigar se as causas foram criminosas."

BOMBEIROS