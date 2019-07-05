Importantes avenidas de Vitória ficam às escuras

Publicado em 5 de julho de 2019 às 23:57
- Atualizado há 6 anos
A Avenida Dante Michelini ficou totalmente às escuras na noite desta sexta-feira (5). A EDP informou que a causa da falta de energia no local é desconhecida, mas que equipes foram deslocadas para resolver o problema, registrado por volta das 19h30.
De acordo com internautas, trechos da Avenida Adalberto Simão Nader e da Avenida Norte Sul também ficaram sem energia. O sistema semafórico também foi prejudicado.
Segundo a EDP, a iluminação foi restabelecida gradativamente na região a partir das 20h30.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que houve falta de energia e, consequentemente, semáforos em alguns cruzamentos na avenida Dante Michelini , na praia de Camburi, ficaram apagados. Por volta das 20h30, com a energia restabelecida pela concessionária EDP, os semáforos voltaram a funcionar normalmente. Agentes da Guarda Municipal deram apoio aos condutores.
