Home
>
Grande Vitória
>
Imagem de matança de baleias não foi capturada na Noruega

Imagem de matança de baleias não foi capturada na Noruega

A foto foi tirada em Tórshavn, capital das Ilhas Faroé, território dinamarquês. O registro foi feito pelo fotógrafo Jan Egil Kristiansen durante a caçada anual de baleias-piloto, em 2004